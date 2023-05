Hamburg (ots) -Konzert: Montag, 22. Mai 2023, 19 UhrElbphilharmonie, Großer Saal, HamburgDie letzten Stunden im Leben eines Helden und dessen unrühmlichen Tod thematisiert Georg Friedrich Händel in seinem Oratorium "Hercules". Das NDR Vokalensemble präsentiert das dramatische Werk am Montag, 22. Mai 2023, im Großen Saal der Elbphilharmonie, mit dem FestspielOrchester Göttingen unter Leitung von George Petrou. Wer unter 30 Jahre alt ist, erhält das Ticket im Vorverkauf zum halben Preis. Die Solistenrollen interpretieren namhafte Alte-Musik-Spezialisten wie der gefragte Bass-Bariton Andreas Wolf in der Titelpartie und Mezzosopranistin Vivica Genaux in der Rolle von Herkules' Ehefrau Dejanira.Der griechische Sagenheld Herkules gibt dem Oratorium zwar seinen Namen - aber in den Mittelpunkt des Werkes stellt Georg Friedrich Händel das Psychogramm einer Frau: Dejanira, die Ehefrau des Helden, wird von Verlustängsten und Eifersucht zerfressen. In ihrer Verzweiflung versucht sie es mit einem Liebeszauber, doch der entpuppt sich als tödliches Gift. Und so steuert die Musik auf ihre hochdramatischen Höhepunkte zu mit der Todesszene des Helden und Dejaniras Wahnsinnsarie. Händel selbst bezeichnete sein Werk als "neues Musikdrama" und schrieb sogar Bühnenanweisungen in die Partitur.George Petrou gehört zu den weltweit führenden Barockspezialisten. Die Einspielungen des griechischen Dirigenten wurden bereits vielfach ausgezeichnet, darunter der Echo Klassik, der Diapason d'Or und der Kritikerpreis bei den Gramophone Awards. Mit der Spielzeit 2021/2022 übernahm er die künstlerische Leitung der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen. Im FestspielOrchester Göttingen treffen alljährlich MusikerInnen der international renommiertesten Originalklang-Ensembles aufeinander. Das Online-Musikmagazin Bachtrack bezeichnete den Festival-Klangkörper als "eines der, wenn nicht das herausragendste Barockorchester unserer, vielleicht aller Zeiten".Karten für Hamburg: erhältlich zu 64,- / 54,- / 38,- (50 Prozent Ermäßigung als U30) an der Konzertkasse Elbphilharmonie, Platz der Deutschen Einheit 1, 20457 Hamburg, Tel.: 040 357 666 66, Online-Buchung über: ndr.de/vokalensemble sowie an bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.Pressekarten: Kerstin Knudsen, Tel.: 040 4156 2558, E-Mail: k.knudsen@ndr.deWeitere Informationen: www.ndr.de/vokalensemblePressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationYvonne MütherMail: y.muether@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5510439