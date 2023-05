Schlüchtern (ots) -Living Haus, die junge Ausbauhausmarke (www.livinghaus.de), hat auf die wachsende Unsicherheit am Hausbaumarkt reagiert und die Safety-First-Garantien entwickelt, damit Baufamilien auch jetzt noch ganz sicher ihren Traum vom eigenen Zuhause wahr machen können. "Das eigene Haus, ganz sicher und ganz nach dem eigenen Geschmack, bei maximaler Sicherheit für die Bauherren, das ist das Living Haus Versprechen", erklärt Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. "Und das gilt auch weiterhin, selbst wenn die Rahmenbedingungen aktuell nicht mehr so großartig sind wie noch vor ein paar Monaten."Baupreise fallen: Der Hauspreis sinkt mitMit den Safety-First-Garantien haben Baufamilien bei Living Haus die Sicherheit, dass sie jetzt unterschreiben und trotzdem an möglicherweise sinkenden Baupreisen partizipieren können. Gleichzeitig wissen sie, dass ihr Hauspreis mindestens 18 Monate lang nicht steigt. So können sie sich jetzt mit ihrer Unterschrift wirksam gegen steigende Baupreise absichern.Sinkt nach der Vertragsunterschrift der vom Statistischen Bundesamt erhobene Baupreisindex, sinkt bei Living Haus auch der Hauspreis bis zu maximal fünf Prozent mit. Steigt der Baupreisindex, bleibt der Hauspreis unverändert. 18 Monate lang. Das gilt nicht nur für das Haus, sondern für die gesamte Haus- und Heizungstechnik und alle Ausbaumaterialien, die im Zuhause-Paket mit drin sind.250.000 EUR Sonderdarlehen mit Zinsvorteil und Energie-Preis-BremseDen gestiegenen Bauzinsen setzt Living Haus das Sonderdarlehen von 250.000 Euro entgegen, das Baufamilien zu einem Zinssatz, der um 0,5 % unter dem Marktwert liegt, erhalten können. Gleichzeitig sorgt das nach dem I-KON Konzept konfigurierte Haus mit PV-Anlage samt Speicherbatterie und Wärmpumpenheizung dafür, dass die Betriebskosten dauerhaft niedrig ausfallen. Monat für Monat sparen Living Haus Baufamilien so bares Geld.Bau-Vollkasko on topWeil Living Haus Baufamilien in ihrem Ausbauhaus viele Arbeiten in die eigene Hand nehmen, erhalten sie ein 3-tägiges DIY-Coaching durch die Profis der DIY Academy. Und außerdem alle relevanten Versicherungen: Die, die vorgeschrieben sind, und außerdem noch sinnvolle weitere Policen wie die Bau-Unfallversicherung oder den Baufinanzierungsschutz. So sind Baufamilien und ihr Haus rundum abgesichert. Safety First eben.Weiterführende Links:https://www.livinghaus.dehttps://www.livinghaus.de/hausbau/safety-first-garantien.htmlÜber Living HausViva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket von einer einzigartigen App, mit der die Baufamilien ihr Bauprojekt digital steuern können, bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten.Mehr Informationen: livinghaus.dePressekontakt:Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236,E-Mail: presse@livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117904/5510513