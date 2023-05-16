DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAR.GL-GBL LEADERS AEO BYQ7 IE0030016350 BAW/UFN
FID.FDS-GL TECHNOL.A GL. FJ2P LU0099574567 BAW/UFN
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BAR.GL-GBL LEADERS AEO BYQ7 IE0030016350 BAW/UFN
FID.FDS-GL TECHNOL.A GL. FJ2P LU0099574567 BAW/UFN