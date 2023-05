Berlin (ots) -Die Sozialwahl feiert 70. Geburtstag. Das ist ein sozialpolitisch wichtiges Jubiläum. Am 17. Mai 1953 fanden in der Bundesrepublik Deutschland die ersten Sozialwahlen statt. Als Grundlage diente das "Selbstverwaltungsgesetz" vom 22. Februar 1951 - und war eines der ersten sozialpolitischen Gesetze der Nachkriegszeit. Es legte das Fundament für die bundesweite Wiedereinführung der Selbstverwaltung in allen Zweigen der Sozialversicherung.Gewählt werden bei der Sozialwahl die ehrenamtlichen Vertreter der Selbstverwaltung. Sie ist bis heute ein tragendes Element der deutschen Sozialversicherung. Wichtige Entscheidungen werden hier nicht vom Staat, sondern von der Selbstverwaltung getroffen. In den Selbstverwaltungsgremien entscheiden die gewählten ehrenamtlichen Vertreter insbesondere über die Haushalte und damit über die Verwendung der Beitragsgelder. Auch das ist ein Grundprinzip der Selbstverwaltung mit langer Tradition: Wer als Versicherter Beiträge zahlt oder als Rentnerin oder Rentner bereits gezahlt hat, bestimmt über deren Verwendung mit. Durch die Arbeit der Selbstverwaltung haben die Sozialversicherungsträger eine eigene Stimme gegenüber dem Staat. Und die setzen sie für die Interessen der Beitragszahler sowie der Rentnerinnen und Rentner ein.Bei der Sozialwahl vor 70 Jahren waren 5,2 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Bei der diesjährigen Sozialwahl können rund 52 Millionen wahlberechtigte Versicherte sowie Rentnerinnen und Rentner der Deutschen Rentenversicherung Bund und der fünf Ersatzkassen TK, BARMER, DAK-Gesundheit, KKH und hkk ihre ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertreter in die jeweiligen Sozialparlamente wählen. Noch bis zum 31. Mai 2023 können Wahlberechtigte ihre Stimme für die Sozialwahl abgeben.Wer über die Sozialwahl, die zur Wahl stehenden Organisationen und die Kandidaten weitere Informationen sucht, findet diese im Internet unter www.sozialwahl.de. Diskussionen und weitere Beiträge zu Themen rund um die Sozialwahl und die Soziale Selbstverwaltung finden Interessierte auf www.sozialwahl.de/facebook (https://www.facebook.com/Sozialwahl2023) und www.sozialwahl.de/twitter (https://twitter.com/Sozialwahlen23) .Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50838/5510643