Oberuckersee/Bonn (ots) -Der Vorsitzende der Europa-Türkei-Delegation im Europa Parlament, Sergey Lagodinsky (Grüne), hält es für wahrscheinlich, dass die Türkei wegen der Sanktionen gegen Russland Gewinne macht. Im phoenix-Interview geht er auf das doppelte Spiel ein, das die Türkei im Hinblick auf den Ukrainekrieg spiele: "Die Indizien zeigen sehr stark, dass die Türkei von unseren westlichen oder europäischen Sanktionen profitiert, indem sie versucht sie zu umgehen, um Geschäfte mit Russland zu machen." Auf der anderen Seite spiele die Türkei "eine wichtige Rolle in der Verteidigung der Ukraine". Die türkische Regierung agiere "als Verbündeter der Ukraine und liefert sogar Waffen". Lagodinsky erwarte nicht, dass die Türkei endgültig klären werde, wo sie in diesem Konflikt steht.Bei phoenix kritisierte der Grünen-Politiker auch das Veto Erdogans bei Schwedens NATO-Beitritt. Hier sprach er von einem "Vertrauensbruch" und sagte: "Was wir nicht tolerieren werden ist, dass wir in Europa durch die Hintertür dieser Mitgliedschaft die Standards der Terrorbekämpfung bekommen, die in der Türkei herrschen." Diese entsprächen nicht den rechtstaatlichen Standards.Das gesamte Interview finden Sie auf phoenix.de: https://phoenix.de/s/JwPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5510640