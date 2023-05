Beijing, China (ots) -Der Mikro-Dokumentarfilm "der Affenkönig: Reise in den Nahen Osten" erzählt die Geschichte der Übersetzung und Veröffentlichung der arabischen Version des "Der Affenkönig"-Buches sowie der Produktion des Animationsfilms, der von der traditionellen chinesischen Kultur und der Geschichte der "Reise in den Westen" inspiriert ist. 34 Künstler haben gemeinsam an der Entstehung der "Der Affenkönig"-Buchreihe gearbeitet, die in den letzten 40 Jahren in mehr als einem Dutzend Sprachen übersetzt und weltweit verkauft wurde. Sun Wukong, die Hauptfigur, verkörpert Ideale wie Gerechtigkeit und Tapferkeit, die von Lesern auf der ganzen Welt geschätzt werden.Im Jahr 2023 wurde die arabische Version des Affenkönigs veröffentlicht, was die geliebte Figur Sun Wukong auf eine Reise von 6200 Kilometern quer durch Asien bis in den Nahen Osten brachte."Der Affenkönig ist nicht nur ein Superheld für chinesische Kinder. Sein Witz, seine Tapferkeit und Zähigkeit sowie andere Eigenschaften verkörpern viele der Werte, die wir als Menschen teilen. Deshalb halte ich es für notwendig, dass es auch eine arabische Version gibt", fügte Wang Tao hinzu, der Präsident von Blossom Press, die die Serie herausgegeben hat.Historisch betrachtet war Jordanien ein wichtiger Handelsposten an der Seidenstraße. Heutzutage haben chinesische Unternehmen nicht nur Geschäfte gemacht, sondern auch durch kulturellen Austausch neue Freundschaften mit den jordanischen Einwohnern geknüpft."Ich hoffe, dass sich mehr Menschen aus der ganzen Welt am kulturellen Austausch zwischen China und Jordanien beteiligen und neue Inhalte über traditionelle Geschichten teilen werden", sagte Meng Wenting, stellvertretender Direktorin der Abteilung für Unternehmenskultur des SDIC.Doch die Affenkönig-Serie beschränkt sich nicht nur auf Bücher. Ein neues Animationsprojekt, das sich an jüngere Zuschauer richtet, ist ebenfalls in Arbeit. Es ist eine der vielen neuen Formen des Geschichtenerzählens, die es Sun Wukong ermöglichen, ein größeres Publikum in Jordanien und anderen Ländern auf der ganzen Welt zu erreichen."Wir wollen mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenarbeiten, um unseren jordanischen Freunden diese wunderbare chinesische Geschichte näher zu bringen. Wir freuen uns darauf, in Zukunft noch mehr jordanische Geschichten nach China zu bringen, um den Kultur- und Bildungsaustausch zwischen den beiden Ländern zu fördern und gemeinsam eine bessere Zukunft zu schaffen", sagte Zhong Guodong, der Vizepräsident des SDIC, der davon ausgeht, dass dies die Freundschaft zwischen China und Jordanien verkörpern wird.Der jordanische Botschafter in China, Hussam A.G. Al Husseini, äußerte seine Erwartungen: "Ich glaube, dass diese Geschichte von der arabischen Bevölkerung geliebt und geschätzt wird. Ich denke, dass sie besonders bei Teenagern und jungen Erwachsenen Anklang finden wird."Pressekontakt:Kontakt: Zeng WeiTel: 008610-68996996E-Mail: milkandwater@163.comOriginal-Content von: China Matters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100075541/100906761