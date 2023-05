Berkshire Hathaway hat in den letzten Tagen Aktien von Occidental Petroleum im Wert von fast 130 Millionen Dollar gekauft. Dies geht aus einem am Montag eingereichten Bericht hervor. Damit stockt Berkshire-CEO Warren Buffett seine große Beteiligung an dem Energieproduzenten weiter auf. Will er doch bald die Kontrolle über den Konzern übernehmen?

