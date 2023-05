DJ MARKT USA/Weiter Zurückhaltung wegen Schuldenobergrenze

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Im Vorfeld neuer Gespräche zur Schuldenobergrenze in den USA am Dienstag dürften sich die Anleger an der Seitenlinie halten. So wollen Republikaner und Demokraten erneut versuchen, eine Lösung zu erzielen. US-Finanzministerin Janet Yellen hat derweil erneut gewarnt, dass die USA bereits am 1. Juni nicht mehr in der Lage sein könnten, ihre Rechnungen pünktlich zu bezahlen, wenn der US-Kongress nicht zuerst die Schuldenobergrenze anhebt. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell wenig verändert.

Für einen Impuls könnten allerdings die vor Handelsbeginn anstehenden Einzelhandelsumsätze für April sorgen, die weitere Hinweise auf den Zustand der US-Konjunktur geben könnten. Dazu kommen die Ergebnisse von Home Depot. Am Donnerstag folgen dann noch die Quartalsergebnisse von Walmart.

Daneben stehen am Berichtstag Daten zur Industrieproduktion für April und die Lagerbestände aus dem März auf der Agenda.

Bei den Einzelwerten geht es vorbörslich für die Aktien von Capital One Financial um 6,8 Prozent nach oben. Berkshire Hathaway ist bei dem Unternehmen eingestiegen und hat 9,9 Millionen Aktien für etwa 900 Millionen US-Dollar erworben. Dies geht aus einer Mitteilung der Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett zum ersten Quartal hervor. Reduziert hat Berkshire die Beteiligung am Videogame-Unternehmen Activision Blizzard (-0,2%) sowie an General Motors (-0,9%).

Die Aktie von Wells Fargo verliert 0,7 Prozent. Die US-Bank zahlt einigen Aktionären 1 Milliarde US-Dollar und legt damit eine Sammelklage bei. Das Geldhaus wurde beschuldigt, Fortschritte bei der Bereinigung des Skandals um gefälschte Konten aus dem Jahr 2016 übertrieben dargestellt zu haben.

May 16, 2023

