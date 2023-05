Nordex im Aufwind

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Die Nordex-Aktie stößt aktuell an die 200-Tage-Durchschnittslinie. Bestätigt sich der Ausbruch über die Marke von EUR 11,40 besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 15,40. Nicht wenige Anleger würden eine solche Entwicklung sehr begrüßen. Mit einem Kursverlust seit Jahresbeginn von rund 14 Prozent zählt die Aktie des Windanlagenbauers derzeit zu den schlechtetsten Titeln im MDAX®. Die Flaute kommt nicht überraschend. 2022 drückten steigende Kosten und Lieferkettenprobleme auf das Ergebnis. Dieser Trend setzte sich im ersten Quartal 2023 nahtlos fort. In der zurückliegenden Woche legte Nordex Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Demnach stieg der Umsatz um 30 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Gleichzeitig weitete sich jedoch der Verlust auf 215 Millionen Euro aus. Nordex arbeitet immer noch alte Aufträge zu hohen Kosten ab. Vor allem die gestiegenen Rohstoffkosten, die nicht an die Kunden weitergegeben werden konnten, belasten das Ergebnis. Konzernchef Jose Luis Blanco hält dennoch an den Prognosen für das Gesamtjahr fest. Er erwartet, dass im zweiten Halbjahr zunehmend mehr neue profitablere Aufträge ausgeliefert werden können. Demnach soll 2023 die Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei minus zwei bis plus drei Prozent liegen. Im ersten Quartal lag sie bei Minus 9,4 Prozent. Mit einer Rückkehr in die schwarzen Zahlen rechnen Marktexperten erst nächstes Jahr. Ein großer Teil der Analysten ist mittelfristig optimistisch und verweist vor allem auf den hohen Auftragsbestand. Dennoch ist immer wieder mit deutlichem Gegenwind für die Aktie zu rechnen.

Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Die Barrieren der unten gewählten Produkte liegen mindestens 20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs von EUR 11,40. Wird die jeweilige Barriere bis zum finalen Bewertungstag nicht berührt, erhalten Anleger das Bonuslevel ausbezahlt. Investoren bieten sich somit auch bei kleineren Rücksetzern, die Chance auf einen Ertrag. Wird die Barriere jedoch berührt oder unterschritten drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit mit einem fixen Hebel von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Chart: Nordex

Widerstandsmarken: 12,30/14,00/15,40 EUR

Unterstützungsmarken: 10,00/10,40/11,40 EUR

Die Aktie von Nordex bildet seit Mitte 2021 einen übergeordneten Seitwärtstrend zwischen EUR 7,40 und EUR 15,70. Nach dem erneuten Test der unteren Begrenzung dieser Range im vergangenen Oktober stieg die im MDAX® notierte Aktie bis Mitte Januar 2023 in großen Schritten in den Bereich der oberen Begrenzung der Range. Nach einer zweimonatigen Seitwärtsentwicklung zwischen EUR 13,40 und EUR 15,40 drehte die Aktie nach Süden. In den zurückliegenden Wochen bildete die Aktie im Bereich der 38,2%-Retracementlinie von EUR 10,40 einen Boden. Ende vergangener Woche konnte sich die Nordex-Aktie vom Boden lösen und den kurzfristigen Abwärtstrend nach oben durchbrechen. Heute schielt die Aktie bereits über die 50%-Retracementlinie von EUR 11,40. Bestätigt sich der Ausbruch über dieses Level besteht die Chance auf eine Erholung bis 12,30 und im weiteren Verlauf bis EUR 15,40. Unterstützung findet das Papier bei EUR 10,40.

Nordex in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 30.06.2021-15.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Nordex in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.12.2017- 15.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von Nordex für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag Nordex HC3VVG 13,55 9,00 18,00 15.12.2023 Nordex HC5MHE 13,13 8,50 16,50 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.12.2023; 10:50 Uhr;

Faktor Optionsscheine Long auf Nordex für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Nordex HC6P2N 12,91 10,553455 11,081128 15 Open End Nordex HC6P2C 14,70 9,045995 10,176744 5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.05.2023; 10:45 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf Nordex für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Nordex HC5QJ0 12,82 12,437333 11,892578 -15 Open End Nordex HC2VRA 6,97 13,565895 12,435856 -5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.05.2023; 10:45 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der Nordex finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Nordex im Aufwind erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).