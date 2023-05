Bonn (ots) -Der DigitalPakt Alter wächst weiter: Ab sofort fördert die Initiative vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen 50 weitere Erfahrungsorte in ganz Deutschland. Das Netz der Angebote, die Älteren den Einstieg in digitale Anwendungen erleichtern, wächst damit auf 200 Erfahrungsorte an. Die geförderten Einrichtungen erhalten je 3.000 Euro für den Auf- und Ausbau von Lernangeboten wie Smartphone-Schulungen oder Kurse zum Umgang mit Fitness-Uhren, Mobilitäts-Apps u.v.m. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche bildet digitale Kompetenz eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass ältere Menschen weiterhin selbstbestimmt leben und gesellschaftlich eingebunden sind. Die niedrigschwelligen und kostenlosen Lernangebote der Erfahrungsorte nutzen seit 2021 bereits mehr als 15.000 Seniorinnen und Senioren.Die 50 neuen Erfahrungsorte wurden aus 220 Bewerbungen ausgewählt und verteilen sich auf alle Bundesländer, viele davon befinden sich im ländlichen Raum. Mit Angeboten wie Smartphone-Kursen speziell für Erstanwenderinnen und Erstanwender, Einführungen ins Onlinebanking oder Grundlagenschulungen für den PC vermitteln sie Seniorinnen und Senioren alltagspraktische Digitalkompetenzen. Die Teilnehmenden, die zumeist 70 Jahre oder älter sind, erfahren den persönlichen Nutzen digitaler Anwendungen direkt. Neben Schulungen in Kleingruppen bieten viele der Erfahrungsorte auch aufsuchende Angebote an, die ältere Menschen zu Hause beraten.Räume zum gemeinsamen Lernen"Nicht alle älteren Menschen können die Chancen der Digitalisierung nutzen. Viele sind fit, andere brauchen Unterstützung. Die Lern- und Erfahrungsorte des DigitalPakt Alter bieten Räume zum gemeinsamen Lernen, digitale Geräte zum Ausprobieren und kompetente Ansprechpersonen, die Smartphones und Computer erklären und Fragen beantworten. Wir unterstützen ihr wertvolles Engagement und wünschen viel Erfolg!", würdigt Seniorenministerin Lisa Paus den Ausbau der Erfahrungsorte.Bei der Förderung der Erfahrungsorte setzt der DigitalPakt Alter auf nachhaltige Initiativen mit Vorbildcharakter. BAGSO-Vorsitzende Dr. Regina Görner erläutert: "Die Erfahrungsorte begleiten ältere Menschen langfristig dabei, digitale Kompetenzen zu erwerben. Damit das gelingt, unterstützen wir die Mitarbeitenden mit Schulungen und Materialien und schaffen einen Rahmen für die Vernetzung und den Austausch zwischen den Erfahrungsorten."Liste der 200 Erfahrungsorte (https://www.digitalpakt-alter.de/fileadmin/user_upload/Presse/Downloads_PDF/Liste_200_Erfahrungsorte_DigitalPakt_Alter_2023.pdf).Über den DigitalPakt AlterDer DigitalPakt Alter ist eine Initiative zur Stärkung von gesellschaftlicher Teilhabe und Engagement älterer Menschen in einer digitalisierten Welt. Initiiert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen wurde er im August 2021 gegründet. Seither wächst das Netzwerk aus Akteurinnen und Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft stetig weiter. Bis Ende 2025 werden unter anderem 300 Erfahrungsorte gefördert, um ältere Menschen beim Aufbau und Ausbau digitaler Kompetenzen zu unterstützen.Weiterführende Informationen- Mehr Informationen zu den Erfahrungsorten (https://www.digitalpakt-alter.de/digitalpakt-alter/erfahrungsorte/)- Pressemappe zum DigitalPakt Alter- Website: www.digitalpakt-alter.dePressekontakt:Geschäftsstelle DigitalPakt AlterRobin SteckenTelefon 0228 / 24 99 93 52stecken@bagso.deMann beißt Hund, Agentur für Kommunikation GmbHJulia ValtwiesTelefon 040 / 890 69 636jv@mann-beisst-hund.deOriginal-Content von: DigitalPakt Alter, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169901/5510757