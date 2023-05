Wuppertal (ots) -Unternehmen erkennen zunehmend, dass sie sowohl für das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter verantwortlich sind, als auch für die langfristige Zukunft des Planeten. Der Vorteil: Beides steigert die Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeiter und sorgt dafür, dass sie als attraktivere Arbeitgeber wahrgenommen werden und so qualifiziertes Personal gewinnen und halten können."Arbeitsschutz ist nicht nur ein moralisches Gebot, sondern auch ein entscheidender Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens", sagt der Sicherheitsingenieur Stefan Ganzke. Durch die Integration von Arbeitsschutz in ihre Nachhaltigkeitsstrategie werden Unternehmen nicht nur ihrer sozialen Verantwortung gerecht, sondern können auch erhebliche Kosteneinsparungen und Wettbewerbsvorteile erzielen.Wie der Arbeitsschutz in die Nachhaltigkeitsstrategie integriert wird und warum sich das für Unternehmen lohnt, verrät Stefan Ganzke in diesem Artikel.Warum Arbeitsschutz in die Nachhaltigkeitsstrategie integriert werden sollteIn der heutigen Zeit erkennen Unternehmen zunehmend die Bedeutung von Nachhaltigkeit für ihre langfristige Zukunft und den Erfolg ihres Geschäftsmodells. Dabei bezieht sich Nachhaltigkeit nicht nur auf den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen, sondern auch auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter.Unternehmen, die Arbeitsschutz als integralen Bestandteil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie betrachten, können jedoch nicht nur zur Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter beitragen, sondern auch viele weitere Vorteile erzielen:1. Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und ProduktivitätEin besonderer Vorteil ist die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und Produktivität. Denn ein sicherer Arbeitsplatz ist ein Grundbedürfnis und auch ein Grundrecht für jeden Arbeitnehmer. Wenn Unternehmen in den Arbeitsschutz investieren und sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter unter sicheren und gesunden Bedingungen arbeiten, steigt die Zufriedenheit am Arbeitsplatz.Mitarbeiter fühlen sich dann wertgeschätzt und geschützt, was sich positiv auf ihre Motivation und Produktivität auswirkt. Schließlich sind glückliche Mitarbeiter engagierte Mitarbeiter, die ihr Bestes geben, um zum Erfolg des Unternehmens beizutragen.2. Verbesserung der Attraktivität als ArbeitgeberDie heutige Arbeitswelt ist geprägt von einem starken Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte. Unternehmen, die den Arbeitsschutz in ihre Nachhaltigkeitsstrategie integrieren, positionieren sich auch als attraktive Arbeitgeber. Denn damit signalisieren sie potenziellen Bewerbern, dass sie das Wohlbefinden und die Sicherheit ihrer Mitarbeiter ernst nehmen. Dies kann dazu führen, dass qualifizierte Fachkräfte eher bereit sind, für das Unternehmen zu arbeiten und längerfristig zu bleiben.3. KosteneinsparungenArbeitsschutzmaßnahmen sind nicht nur aus ethischen Gründen wichtig, sondern können auch erhebliche Kosteneinsparungen für Unternehmen bedeuten. Wenn Unfälle und Verletzungen am Arbeitsplatz vermieden werden, sinken die Ausgaben für medizinische Versorgung und Rehabilitationsmaßnahmen. Geringere Krankheits- und Ausfallzeiten führen letztendlich zu einer höheren Produktivität und verhindern zusätzliche Kosten für Ersatzarbeitskräfte.4. Wettbewerbsvorteile durch NachhaltigkeitDoch die Integration von Arbeitsschutz in die Nachhaltigkeitsstrategie eines Unternehmens bietet nicht nur interne Vorteile, sondern auch externe Auswirkungen: In einer Welt, in der die Konsumenten zunehmend nachhaltige Produkte und Dienstleistungen nachfragen, können Unternehmen, die sich als verantwortungsbewusste Arbeitgeber positionieren, ihr Image stärken.Schließlich sind Verbraucher zunehmend bereit, bei Unternehmen einzukaufen, die sich für den Schutz der Umwelt und das Wohlergehen der Mitarbeiter engagieren. Durch die Integration von Arbeitsschutz in ihre Nachhaltigkeitsstrategie können Unternehmen ihre Glaubwürdigkeit und ihr Vertrauen bei den Kunden stärken.Wie die Umsetzung erfolgen kannDie erfolgreiche Integration von Arbeitsschutz in die Nachhaltigkeitsstrategie erfordert eine ganzheitliche Herangehensweise. Es ist wichtig, dass Unternehmen klare Ziele und Richtlinien für den Arbeitsschutz festlegen und sicherstellen, dass sie von allen Mitarbeitern verstanden und umgesetzt werden. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Führungskräften, den Mitarbeitern und den Sicherheitsexperten ist entscheidend, um die besten Lösungen für die spezifischen Arbeitsumgebungen zu finden.Zudem sollten Unternehmen regelmäßige Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen sowohl für Führungskräfte als auch für Mitarbeiter durchführen, um das Bewusstsein für Arbeitssicherheit und -gesundheit zu stärken. Eine offene Kommunikation über Risiken, Vorsichtsmaßnahmen und Verfahren ist unerlässlich, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen.Darüber hinaus ist es wichtig, die Auswirkungen der Arbeitsschutzmaßnahmen zu überwachen und regelmäßig zu bewerten. Durch die Erfassung von Daten zu Unfällen, Verletzungen und Krankheiten, aber auch über positive Kennzahlen der Sicherheitskultur können Unternehmen ihre Strategien kontinuierlich verbessern und mögliche Risiken frühzeitig erkennen und minimieren.Über Stefan Ganzke und die WandelWerker Consulting GmbH:Stefan Ganzke ist zusammen mit Anna Ganzke Gründer und Geschäftsführer der WandelWerker Consulting GmbH. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit ihrem Team die Einstellung von Führungskräften und Mitarbeitern zum Arbeitsschutz im Unternehmen zu verbessern. Hierfür erarbeiten sie mit den Unternehmen eine Strategie, wie die Sicherheitskultur in den nächsten Jahren konkret weiterentwickelt werden kann und unterstützen die Sicherheitsingenieure, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Führungskräfte mit innovativen Trainings bei der Umsetzung. 