Apples erstes Mixed-Reality-Headset wird zur WWDC 2023 Anfang Juni erwartet. Eine Markenanmeldung hat nun wohl bestätigt, dass das darauf laufende Betriebssystem xrOS heißen wird. Extended Reality Operating System, kurz xrOS, so wird wohl das Betriebssystem für Apples erstes Mixed-Reality-Headset heißen, mit dem der Konzern langfristig die Post-iPhone-Ära einläuten könnte. Der Markenname wurde derweil nicht von Apple selbst beantragt, sondern von der Tarnfirma Deep Dive LLC, die schon in der Vergangenheit mit Apple in Verbindung gebracht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...