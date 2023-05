NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Tui von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel auf 740 Pence belassen. Nachdem sich der Staub der Kapitalerhöhung gelegt habe, werde die Aktie deutlich unter seinem Kursziel gehandelt, schrieb Analyst Jamie Rollo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar habe er weiterhin längerfristige Bedenken mit Blick auf das operative Geschäft und den Free Cashflow, die aber eingepreist zu sein schienen. Die jüngsten Quartalszahlen des Touristikkonzerns signalisierten mögliche Prognoseerhöhungen./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 04:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000TUAG505