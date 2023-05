Die Heizölpreise in Deutschland und der Schweiz sind mit Aufschlägen von bis zu 1,4 Cent je Liter in den Dienstag gestartet. Sie vollziehen damit den gestrigen Anstieg der Börsenpreise für Gasöl und Rohöl um bis zu vier Prozent nach. Aus dem gefeierten Jahrestief zu Monatsbeginn ist ein volatiler Seitwärtstrend geworden. Infolgedessen ist die Nachfrage nach Heizöl nun deutlich schwächer. In Österreich ...

