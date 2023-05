Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4311/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/63 geht es um etwas Verwirrung über die Performance der Erste Group-Aktie heute, weiters um Spoiler zur FMA (Auflösung am 22.5.), zu einem neuen Börsekandidaten (Auflösung am 20.5.) und Kapsch TrafficCom (Auflösung am ???). Zahlen gibt es von AT&S, Flughafen Wien, News zu DO & CO, Kontron, Research zu Polytec. Da wird es spannend. Ach ja: Crossing sollte man nicht machen, da kommt die FMA drauf. Helmut Ettl (FMA) ab 22.5. unter http://www.audio-cd.at/people ...

Den vollständigen Artikel lesen ...