CesiumAstro Inc, führender industrieller Anbieter Weltraum-basierter Kommunikationslösungen, verstärkt sein Team mit Hinrich J. Woebcken, Partner bei Trousdale Ventures und ehemaliger CEO der Volkswagen Group of America, Inc. Woebcken wird in seiner doppelten Verantwortung CesiumAstro sowohl im Bereich Connected Mobility als auch beim Einsatze automotiver Skalierungsstandards unterstützen.

Woebcken bringt 30 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie, insbesondere im Rahmen der Digitalisierung und Elektrifizierung von Fahrzeugen, sowie profunde Kenntnisse effizienter Produktionstechniken mit, wovon CesiumAstro beim Ausbau von Kommunikations-Payloads für Luft-, Raumfahrt und Bodenplatformen profitieren wird. Als leitender Berater wird Hinrich Woebcken CesiumAstro und Automobilhersteller (OEM) verknüpfen um so die Zukunft von automobiler Konnektivität zu sichern.

"GPS, Satellitenfunk und mobile Konnektivität haben in den letzten zwei Jahrzehnten das Nutzungverhalten von Kunden im Automobilbereich revolutioniert", sagt Woebcken. "Satelliten sind der nächste Schritt in eine Konnektivität der Zukunft und CesiumAstro's Technologie ist bestens dafür aufgestellt neue Potentiale in der Automobilindustrie zu erschließen."

Der Bedarf an mehrschichtiger, unterbrechungsfreier, und hoch-zuverlässiger Konnektivität wird weiterhin zunehmen da Automobil-basierte Sensoren sich stark verbreiten und Datenmengen weiter zunehmen. Satellitenkommunikation wird 4G- und 5G-Mobilfunk-Systeme ergänzen und so eine höhere Leistungsfähigkeit und Autonomie von Fahrzeugen ermöglichen. Erdnahe Satellitenkonstellationen (LEOs) werden, in Kombination mit terrestrischen Verbindungen geringer Latenz, die globale Infrastruktur mit sicherem Zugang zu Daten und Entscheidungsprozessen versorgen und, zu weit attraktiveren Kosten als Mobilfunk, weltweit verfügbar sein.

"Sichere und zuverlässige Kommunikation wird erwartet und benötigt, um Dienste der nächsten Generation on-the-move zu ermöglichen", so Shey Sabripour, Gründer und CEO von CesiumAstro. "Weltweit sind 1,4 Milliarden Autos auf den Straßen unterwegs und sie werden schnell zu intelligenten, softwaredefinierten Systemen, die eine robuste, redundante Konnektivität benötigen."

CesiumAstro wird außerdem auf Woebcken's Expertise im Bereich Supply Chain und Produktion zurückgreifen, da das Unternehmen Best Practices im Rahmen der kommerziellen Produktion einsetzen wird, was als Schlüssel auf dem Weg zur Kostenreduzierung und dem erleichterten Einstieg in eine Zukunft alltäglicher Satellitenkonnektivität gesehen wird.

CesiumAstro mit Hauptsitz in Austin (Texas) und Niederlassungen in Broomfield (Colorado), El Segundo (Kalifornien) und im Vereinigten Königreich entwickelt durchsatzstarke, softwaredefinierte, aktive Phased-Array-Kommunikationssysteme für luft- und raumgestützte Plattformen, einschließlich Satelliten, Raketen, UAVs und weitere Anwendungen. CesiumAstro's umfassende multi-funktionale Hardware- und Softwareprodukte können für eine Vielzahl kommerzieller, staatlicher und militärischer Anwendungsbereiche eingesetzt warden. CesiumAstro verfügt über umfassende interne Konstruktions-, Fertigungs- und Testkapazitäten auf der Grundlage der ISO-Norm AS9100. Für weitere Informationen besuchen Sie: cesiumastro.com.

