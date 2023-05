© Foto: picture alliance / Invision for Sonima Foundation | Tony Avelar



Der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Paul Tudor Jones ist der Ansicht, dass die US-Notenbank mit ihrer Zinskampagne am Ende angekommen sei. Erwartet uns dieses Jahr noch eine Aktienrallye?

"Ich glaube definitiv, dass sie fertig sind", sagte Jones am Montag in der CNBC-Sendung "Squawk Box" über die Zinserhöhungskampagne der Federal Reserve. "Sie könnten jetzt wahrscheinlich den Sieg verkünden, denn wenn man sich den Verbraucherpreisindex ansieht, ist er seit zwölf Monaten in Folge gesunken. Das ist in der Geschichte noch nie vorgekommen."

Die Fed hat die Zinssätze seit März 2022 zehnmal angehoben und den Leitzins auf eine Zielspanne von 5,0 bis 5,25 Prozent gebracht, den höchsten Stand seit August 2007. Der Verbraucherpreisindex hat sich seit seinem Höchststand von rund neun Prozent im Juni 2022 deutlich abgekühlt. Im April sank der Index auf 4,9 Prozent.

Laut Jones ähnelt die derzeitige Marktlage der von Mitte 2006 - also vor der globalen Finanzkrise - als die Aktienkurse über ein Jahr lang stiegen, nachdem die Fed die Straffung der Geldpolitik eingestellt hatte.

"Ich denke, dass die Aktienkurse in diesem Jahr weiter steigen werden", so Jones. Und weiter: "Ich bin allerdings nicht übermäßig optimistisch, weil ich denke, dass es ein langsamer Anstieg sein wird."

Kurzfristig werde es aber wegen des Kampfes um die Anhebung der US-Schuldenobergrenze einige Verdauungsprobleme geben, so der Investor. Jones selbst würde die günstigen Einstiegskurse aufgrund der politischen Volatilität nutzen und nachkaufen.

Die Einführung von künstlicher Intelligenz und großen Sprachmodellen könnten laut Jones eine seltene Periode immenser Produktivität einleiten: "Ich glaube, dass wir in den nächsten fünf oder zehn Jahren einen stärker gespaltenen Markt haben werden als je zuvor, weil ich glaube, dass die Einführung großer Sprachmodelle und künstlicher Intelligenz einen Produktivitätsboom auslösen wird, wie wir ihn in den letzten 75 Jahren nur wenige Male erlebt haben."

Dieser KI-gesteuerte Produktivitätszyklus könne demnach dem Markt solide Gewinne bescheren. Frühere Zyklen brachten Aktienmarktwertsteigerungen von 15 Prozent pro Jahr und eine nachlassende Inflation mit sich, so Jones. "Dies ist buchstäblich ein Geschenk für die Zentralbank."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion