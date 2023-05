Berlin (ots) -Die landwirtschaftliche Tierhaltung für die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern ist in Deutschland ein großer Wirtschaftsfaktor. Doch was in der Rechnung meistens fehlt, sind die damit verbundenen Umweltprobleme: fortschreitende Klimakrise, Eutrophierung von Böden und Gewässern, gesundheitsschädliche Ammoniak-Emissionen sowie eine intensive Landnutzung zu Lasten von Natur und biologischer Vielfalt.Wie hoch diese sogenannten "externen Kosten" aus der intensiven Fleisch- und Milchproduktion in Deutschland tatsächlich ausfallen, hat das renommierte Wissenschaftsinstitut CE Delft im Auftrag der True Animal Protein Price Coalition (TAPP) untersuchen lassen. Die Ergebnisse dieser Studie und die daraus folgenden Forderungen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) möchten wir Ihnen bei einer Veranstaltung im betahaus (taz-Neubau) in Berlin vorstellen. Wir präsentieren Ihnen außerdem die Resultate einer Stimmungsabfrage, welche Lösungen und finanzpolitischen Maßnahmen die Menschen in Deutschland unterstützen. Im Anschluss findet eine Diskussion mit Expertinnen und Experten statt. Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen teilzunehmen und Fragen zu stellen. Die Veranstaltung findet teilweise auf Englisch statt.Wir bitten um Anmeldung unter presse@duh.de. Für Interviews, O-Töne und weitere Fragen, steht der Newsroom der DUH gerne zur Verfügung.Datum:Dienstag, 23. Mai 2023, von 10 bis 12 UhrOrt:betahaus (taz-Neubau)Rudi-Dutschke-Straße 2310969 BerlinTeilnehmende:- Jeroom Remmers, Managing Director TAPP Coalition- Aaron Scheid, Fellow Ecologic Institut- Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUHPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5510840