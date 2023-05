Einer neuen Studie von Expereo zufolge gibt die Hälfte weltweiter CIOs an, dass ihr Unternehmen ein Wachstum durch die Expansion in neue Märkte plant, jedoch glaubt ein Drittel, dass die Konnektivität eine große Herausforderung darstellt

Expereo, weltweit führender Anbieter von Managed Services mit dem Spezialgebiet intelligente Internetkonnektivität, präsentiert heute seine neue Markenidentität. Sie ist Ausdruck der neu definierten Strategie mit dem zielgerichteten Fokus auf die weltweite Zukunft der Konnektivität und Methoden, wie multinationale Unternehmen in der hypervernetzten Welt der Zukunft erfolgreich sein können. Das neue Erscheinungsbild von Expereo steht für das Bekenntnis zu Innovation und die Rolle und den Zweck des Unternehmens, durch das Schließen der Lücke das Internet für Unternehmen mit Blick auf ihren beschleunigten Weg in die Zukunft zu verbessern.

Eine von Informations- und Digitaltechnologien angetriebene dynamische weltweite Wirtschaft beschleunigt die Entwicklung in Richtung einer hypervernetzten Zukunft. Um in diesem im raschen Wandel befindlichen Geschäftsumfeld erfolgreich zu sein, benötigt das digitale Unternehmen von heute ein für die Zukunft gebautes leistungsstarkes und flexibles Unternehmensnetzwerk und zwar eins, das in der Lage ist, Menschen, Orte, Clouds und Dinge an jedem Ort der Welt, an dem Unternehmen geschäftlich tätig sind, zu vernetzen.

Jedoch hat eine kürzlich von Expereo in Auftrag gegebene Studie mit 650 CIOs in weltweiten Unternehmen mit einem Umsatz von über 500 Millionen Pfund ergeben, dass die Ziele der Unternehmen hinsichtlich einer weltweiten Tätigkeit durch viele technologiebezogene Herausforderungen behindert werden. Der Studie zufolge, die im Juni vollständig veröffentlicht werden soll, sagte fast die Hälfte der CIOs (46 %), dass ihr Unternehmen in den nächsten 12 Monaten ein globales Wachstum durch die Expansion in neue Märkte plane, während 47 der Befragten es als den wichtigsten Faktor für den Erfolg dieser weltweiten Expansion ansehen, weltweite Konnektivität zu schaffen und zu verwalten. Mehr als ein Drittel (37 %) gab jedoch an, dass die effektive Schaffung von Konnektivität in neuen Regionen eine der größten Herausforderungen in ihrer Rolle und in ihrem Unternehmen sei.

Ben Elms, Chief Revenue Officer, Expereo, kommentierte:

"Weltweite Konnektivität ist für das Unternehmenswachstum von entscheidender Bedeutung, jedoch haben viele Unternehmen immer noch Schwierigkeiten, die unnötig sind. Unsere erneuerte Markenidentität und Marktstrategie sind Ausdruck dessen, wie wir unsere Partnerschaft mit unseren Kunden, Lieferanten und Partnern sehen eine Brücke, um unser Unternehmen in die Zukunft zu führen und somit auch unseren Kunden zu helfen, den Weg ihrer Unternehmen in die Zukunft zu beschleunigen. Seit über 19 Jahren unterstützen wir globale Unternehmen bei der Anpassung an dynamische Marktbedingungen und sich wandelnde Technologietrends. In der Welt von heute sind unser Wissen und unsere Erfahrung wichtiger denn je, da Unternehmen das Risiko ihrer digitalen Transformation reduzieren möchten.

Wir hoffen, dass unsere eigene Entwicklung des schnellen globalen Wachstums und der Transformation zeigt, dass wir die Herausforderungen von Unternehmen verstehen und unsere Position als vertrauenswürdiger Partner untermauert; ein Partner, der nicht nur über ein umfassendes Lösungspaket verfügt und kontinuierlich innovativ tätig ist, sondern dessen weltweite Präsenz, bewährte Praxis und komplett auf den Kunden ausgerichteter Ansatz uns zur optimalen Wahl für jedes weltweite Unternehmen macht, das auf der Suche nach einer flexiblen, agilen, sicheren und leistungsstarken Internet-Konnektivitätslösung ist."

Über Expereo

Expereo ist ein weltweit führender Anbieter von verwalteten Netzwerklösungen, unter anderem Global Internet, SD-WAN/SASE und Enhanced Internet. Dank seiner großen globalen Reichweite ist Expereo der vertrauenswürdige Partner von 30 der Fortune-500-Unternehmen. Zudem unterstützt Expereo Unternehmens- und Regierungsstandorte in über 190 Ländern und unterstützt seine Kunden dabei, ihre Produktivität zu steigern und ihre Netzwerke und Cloud-Services mit der Agilität, Flexibilität und dem Wert des Internets mit optimaler Netzwerkleistung zu versorgen.

Expereo wurde im Februar 2021 von Vitruvian Partners übernommen. Das internationale Wachstumskapital- und Buyout-Unternehmen hat eine Mehrheitsbeteiligung von dem führenden europäischen Private-Equity-Unternehmen Seven2 übernommen.

