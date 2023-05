In der Solarbranche geht es gerade richtig rund. Angefeuert von guten Zahlen und neuen Förderungen schießen einige Aktien regelrecht nach oben. First Solar ist auf ein 15-Jahreshoch gestiegen, SMA Solar sogar auf ein neues Rekordhoch. Geht da noch mehr? Oder gibt es Solar-Aktien, denen ein ähnlicher Anstieg erst noch bevorsteht?Lithium: Markt und Aktien ordentlich in BewegungEinen echten Paukenschlag gab es im Lithiumsektor. Die beiden Lithiumproduzenten Allkem und Livent wollen fusionieren. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...