3U Holding - Dividendennews brachten die Aktie weit über die 5,00 EUR Kursmarke. Auch wenn man bei der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) mit einer hohen Ausschüttung nach dem erfolgreichen Exit bei der weclapp SE rechnete, so überraschte die 3,20 EUR-Ankündigung dann doch positiv. Und nachdem Gestern, am 15.Mai, die Hauptversammlung die Dividende durchgewunken hat, werden sich die Aktionäre am 19. über einen schönen Cash-Eingang freuen können. Man braucht kein Prophet zu sein, um zu wissen, dass eine Ausschüttung in dieser Höhe für das nächste Jahr nicht zu erwarten ist. Aber auch ohne weclapp ...

