INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.144,25 -0,1% +6,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.458,25 -0,1% +20,8% Euro-Stoxx-50 4.320,85 +0,1% +13,9% Stoxx-50 4.046,66 +0,0% +10,8% DAX 15.937,64 +0,1% +14,5% FTSE 7.779,29 +0,0% +4,4% CAC 7.418,28 +0,0% +14,6% Nikkei-225 29.842,99 +0,7% +14,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,13 +0,19

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,91 71,11 -0,3% -0,20 -11,6% Brent/ICE 75,12 75,23 -0,1% -0,11 -10,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,15 32,31 -0,5% -0,16 -58,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.007,75 2.020,95 -0,7% -13,20 +10,1% Silber (Spot) 23,78 24,15 -1,5% -0,37 -0,8% Platin (Spot) 1.068,65 1.069,50 -0,1% -0,85 +0,1% Kupfer-Future 3,70 3,74 -1,2% -0,05 -3,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise geben einen Teil ihrer Vortagesgewionne wieder ab. Weiterhin belasten Nachfragesorgen, heißt es. Belastend wirken auch schwache chinesische Konjunkturdaten. Demgegenüber stehen Aussagen der Internationalen Energie-Agentur (IEA), wonach Chinas Nachfrage nach Öl schneller wächst als erwartet und damit droht, die Rohölmärkte zu verknappen und die Ölpreise in die Höhe zu treiben, da das Angebot nicht mithalten kann. In ihrem monatlichen Ölmarktbericht hob die IEA ihre Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage in diesem Jahr um 200.000 Barrel pro Tag auf 2,2 Millionen Barrel pro Tag an.

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Im Vorfeld neuer Gespräche zur Schuldenobergrenze in den USA am Dienstag dürften sich die Anleger an der Seitenlinie halten. So wollen Republikaner und Demokraten erneut versuchen, eine Lösung zu erzielen. US-Finanzministerin Janet Yellen hat derweil erneut gewarnt, dass die USA bereits am 1. Juni nicht mehr in der Lage sein könnten, ihre Rechnungen pünktlich zu bezahlen, wenn der US-Kongress nicht zuerst die Schuldenobergrenze anhebt. Für einen Impuls könnten allerdings die vor Handelsbeginn anstehenden Einzelhandelsumsätze für April sorgen, die weitere Hinweise auf den Zustand der US-Konjunktur geben könnten. Home Depot hat im ersten Quartal mit dem Gewinn zwar die Erwartungen übertroffen, der Umsatz blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Außerdem senkte die US-Baumarktkette den Ausblick für das Gesamtjahr. Am Donnerstag folgen dann noch die Quartalsergebnisse von Walmart. Bei den Einzelwerten geht es vorbörslich für die Aktien von Capital One Financial nach oben. Berkshire Hathaway ist bei dem Unternehmen eingestiegen und hat 9,9 Millionen Aktien für etwa 900 Millionen US-Dollar erworben. Dies geht aus einer Mitteilung der Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett zum ersten Quartal hervor. Reduziert hat Berkshire die Beteiligung am Videogame-Unternehmen Activision Blizzard sowie an General Motors, die sich beide mit leichten Abgaben zeigen.

14:45 DE/Mercedes-Benz Group AG, Strategy Update Mercedes-Benz Vans

15:00 US/SAP SE, Beginn der zweitägigen Produkt-Veranstaltung Sapphire mit Keynote von CEO Klein, Orlando

17:45 US/SAP SE, Vorstellung der neuen Mittelfristziele (19:00 Analystenkonferenz)

-US 14:30 Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,8% zuvor: 79,8% 16:00 Lagerbestände März PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

Gut behauptet - Die Indizes stecken weiter in der engen Seitwärtsspanne der vergangenen Wochen fest. Die Anleger warten ab, ob US-Präsident Joe Biden und die Republikaner bei einem geplanten Treffen am Abend Fortschritte in Bezug auf die US-Schuldenobergrenze erzielen können. Auch wenn erneut Gespräche stattfinden, ist nach Einschätzung eines Marktteilnehmers noch nicht mit einer Einigung zu rechnen. Vom ZEW-Konjunkturindex sind die erhofften positiven Impulse ausgeblieben. Die Konjunkturerwartungen haben sich im Mai deutlich eingetrübt. Im DAX gewinnen Siemens Energy nach den guten Quartalszahlen vom Wochenauftakt weitere 3,0 Prozent. Airbus steigen um 2,1 Prozent, Bayer erholen sich um 1,4 Prozent. Auf der anderen Seite fallen VW um 1,9 Prozent. Im Betrugsprozess um den Dieselskandal bei Volkswagen hat sich der frühere Vorstandschef der Konzerntochter Audi, Rupert Stadler, schuldig bekannt. Er habe es im Verlauf des Skandals unterlassen, Vertragspartner zu informieren, erklärte Stadler laut einer von seiner Anwältin vorgelesenen Erklärung. Daneben werden an der Börse die zuletzt schwachen Wirtschaftsdaten aus China als Grund für die Kursrückgänge der Autoaktien genannt. Der Stoxx-Branchenindex der Autoaktien führt mit einem Minus von 0,9 Prozent die Verliererliste auf der Branchenseite an. Renault geben um knapp 2 Prozent nach, Mercedes-Benz um 1,2 Prozent und BMW um 0,8 Prozent. Auch Einzelhandels- und Telekom-Titel notieren gemessen an ihren Indizes leichter. Ein enttäuschender Ausblick drückt den Kurs von Vodafone um 5,8 Prozent. Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal werden von der Citigroup hingegen als solide bezeichnet. Auf der anderen Seite legen Versorger, Technologieaktien sowie Titel aus dem Reise- und Freizeitbereich etwas zu. Hornbach brechen um 9 Prozent ein. Der Ausblick auf 2023/24 wird im Handel als "verhalten" eingestuft. Boohoo haussieren um 8,2 Prozent, nachdem das britische Mode-Unternehmen für das per Ende Februar abgelaufene Geschäftsjahr Zahlen vorgelegt hat. Diese fielen leicht besser als vom Unternehmen erwartet aus.

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Uhr Mo, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,0893 +0,2% 1,0872 1,0870 +1,8% EUR/JPY 147,97 -0,0% 147,74 147,90 +5,4% EUR/CHF 0,9728 -0,1% 0,9736 0,9731 -1,7% EUR/GBP 0,8690 +0,1% 0,8690 0,8686 -1,8% USD/JPY 135,83 -0,2% 135,88 136,07 +3,6% GBP/USD 1,2537 +0,1% 1,2513 1,2515 +3,7% USD/CNH (Offshore) 6,9758 +0,2% 6,9732 6,9624 +0,7% Bitcoin BTC/USD 27.075,50 -1,1% 27.069,47 27.384,82 +63,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der US-Dollar zeigt sich vor dem Hintergrund des andauernden Streits um die Schuldenobergrenze der USA etwas leichter. Der Dollar-Index gibt um 0,1 Prozent nach. "Fraglich ist, ob der US-Dollar profitieren kann, wenn eine Einigung zwischen den beiden Parteien nochmals verschoben wird", so der Währungsexperte You-Na Park-Heger von der Commerzbank. Profitiert der Dollar dann noch in seiner Funktion als sicherer Hafen, führt Park-Heger aus, oder dominieren vielleicht doch irgendwann die Sorgen über einen drohenden Zahlungsausfall der USA, sodass der Dollar unter Abwertungsdruck gerät? Für Park-Heger erscheint letzteres wahrscheinlicher, je näher der vermutete Stichtag rückt.

Uneinheitlich - Während der Aktienmarkt in Japan Aufschläge verzeichnet hat, gaben die chinesischen Börsen nach neuen Wirtschaftsdaten nach. Bei den Anlegern in Tokio hätten sich die Sorgen über eine straffere Geldpolitik der Notenbanken und niedrigere Gewinne der Unternehmen nach der Berichtssaison etwas gelegt, hieß es aus dem Markt. In China ging es dagegen leicht nach unten, nachdem Wirtschaftsdaten zwar eine Belebung im April aufgezeigt hatten, jedoch die Daten hinter den Erwartungen von Ökonomen zurückgeblieben waren. In Südkorea schloss der Kospi nahezu unverändert. Die Anleger hätten sich aufgrund der andauernden Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in den USA zurückgehalten, hieß es. Die Aktie des Chipherstellers SK Hynix kletterte um 4,6 Prozent und folgte damit dem Anstieg der Halbleiteraktien in den USA, nachdem bekannt geworden war, dass Kioxia Holdings und Western Digital, der weltweit zweit- und der viertgrößte Hersteller von Flash-Speicherchips, ihre Fusionsgespräche beschleunigen wollen.

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten am Dienstag weiter auf der Stelle. Der Markt wartet nun auf die Verhandlungen zum US-Schuldendeckel. Zuvor werden die Prämien der Kreditausfallversicherung der USA mit einer Laufzeit von fünf Jahren wieder etwas billiger gehandelt, sie fallen auf 70 Basispunkte von 75 am Montag. Vor einem Monat waren es noch 47 Basispunkte gewesen. Und eine entsprechende Versicherung gegen einen Ausfall Deutschlands kostet lediglich 14 Basispunkte.

INFINEON

kauft das in Stockholm ansässige Startup Imagimob AB. Mit dieser Übernahme baue Infineon seine Position als Anbieter von Machine-Learning-Lösungen aus und ergänzt sein Angebot an Künstlicher Intelligenz (KI).

DEUTSCHE BÖRSE

Das Jahr 2023 ist nach Aussage von Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer "sehr gut" angelaufen. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen Nettoerlöse von 4,5 bis 4,7 Milliarden Euro und ein EBITDA von 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro.

DEUTSCHE BÖRSE

Chef Theodor Weimer ist sehr zuversichtlich, dass das Gebot für Simcorp Erfolg haben wird. Noch sei die Übernahme, die im dritten Quartal abgeschlossen werden soll, aber nicht in trockenen Tüchern, so Weimer auf der HV des Börsenbetreibers.

DEUTSCHE TELEKOM

hat einen massiven Ausbau des Mobilfunknetzes entlang deutscher Autobahnen zugesagt. "Ziel ist es, die Surf-Geschwindigkeit deutlich zu steigern und die Anzahl der Gesprächsabbrüche zu minimieren. Dafür wird die Telekom rund 400 zusätzliche Mobilfunkstandorte entlang des 13.000 Kilometer langen Autobahnnetzes bauen."

RHEINMETALL

startet gemeinsam mit der Stadt Köln und der Tanke GmbH ein Pilotprojekt zur Installation von Bordstein-Ladeinfrastruktur im öffentlichen Verkehrsraum der Stadt.

K+S

setzt den von der Hauptversammlung in der vergangenen Woche beschlossenen Aktienrückkauf um. Ab sofort und bis spätestens am 15. Februar sollen eigene Anteilsscheine mit einem Gesamtvolumen von bis zu 200 Millionen Euro über die Börse aufgekauft und später eingezogen werden. Dies seien gut 6 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung.

THYSSENKRUPP/SALZGITTER

Bei der Entwicklung von Projekten rund um die Erzeugung von klimafreundlichem Stahl wollen die beiden größten Hersteller Thyssenkrupp und Salzgitter zusammenarbeiten. Beide Seiten meldeten beim Bundeskartellamt in Bonn die Gründung einer Planungsgesellschaft an, deren Aufgabe es sein soll, Projektentwicklungs- und Engineeringleistungen für die Produktion von CO2-freiem oder CO2-reduziertem Stahl und Eisen zu erbringen.

SFC ENERGY

hat das beste erste Quartal der Unternehmensgeschichte gehabt und die Jahresprognose bestätigt. Der Konzernumsatz erhöhte sich in den ersten drei Monaten des Jahres um 53,3 Prozent auf 27,5 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA vervierfachte sich auf 3,3 Millionen Euro. Der Auftragsbestand stieg per Ende März auf 81,6 Millionen von 74,2 Millionen Eur zum Jahreswechsel. Das Konzernergebnis erreichte plus 2,035 (Vj minus 1,178) Millionen Euro.

ENBW

hat den Vorstandsvertrag mit Thomas Kusterer frühzeitig für weitere fünf Jahre verlängert. Sein noch bis zum 31. März 2024 laufender Vertrag wurde damit mit Wirkung ab dem 1. April 2024 für fünf Jahre - also bis zum Ablauf des 31. März 2029 - verlängert.

VODAFONE

will binnen drei Jahren 11.000 Stellen abbauen. Für Deutschland sei ein Sanierungsplan vorgesehen, in Spanien sollten weitere Maßnahmen zur Preisgestaltung ergriffen und das Geschäft einer strategischen Überprüfung unterzogen werden. Darüber hinaus wolle Vodafone im Geschäft mit Firmenkunden weiteres Wachstum zu erzielen.

IBERDROLA

erwägt einem Pressebericht zufolge den Verkauf von bis zu 50 Prozent der Anteile an seiner Sparte mit erneuerbaren Energien in den USA. Das berichtet die spanische Zeitung Expansion unter Berufung auf mehrere Marktquellen. Das Energieunternehmen könnte durch den Verkauf von Anteilen bis zu 5 Milliarden Euro einnehmen.

IMPERIAL BRANDS

sieht sich auf bestem Weg, seine Prognosen für das Gesamtjahr zu erfüllen. Im ersten Geschäftshalbjahr sei der Vorsteuergewinn gesteigert worden bei stabilen Umsätzen. Der operative Gewinn - eine der bevorzugten Kennzahlen des Unternehmens - stieg um 28 Prozent auf 1,53 Milliarden Pfund.

STELLANTIS

erwirbt eine Beteiligung von einem Drittel am Wasserstoff-Spezialisten Symbio. Damit wird Stellantis zum Miteigentümer bei dem Gemeinschaftsunternehmen von Faurecia und Michelin, an dem die beiden Autozulieferer jeweils ebenso ein Drittel der Anteile halten werden.

NATURGY

kauft der Beteiligungsgesellschaft Ardian für 536 Millionen Euro ASR Wind und erweitert so sein Portfolio an erneuerbaren Energien in Spanien. ASR Wind betreibt 12 Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, darunter 422 Megawatt an regulierten, in Betrieb befindlichen Windkraftanlagen und eine Pipeline von 435 Megawatt Peak an Solar-Photovoltaik-Hybridisierungsprojekten.

HOME DEPOT

hat im ersten Quartal mit dem Gewinn zwar die Erwartungen übertroffen, der Umsatz blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Außerdem senkte der US-Konzern den Ausblick für das Gesamtjahr und begründete das mit fallenden Holzpreisen, einer geringeren Nachfrage und das ungünstige Wetter. Der Nettogewinn für das Quartal per 30. April sank auf 3,87 Milliarden Dollar oder 3,82 Dollar pro Aktie, gegenüber 4,32 Milliarden Dollar oder 4,09 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum.

BERKSHIRE HATHAWAY

hat im ersten Quartal die Investitionen deutlich umgeschichtet. Verkauft hat Berkshire seine Investitionen in Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, Taiwan Semiconductur und der Möbelkette RH, wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht. Hingegen ist der US-Investor mit CEO Warren Buffett bei Capital One Financial eingestiegen und hat 9,9 Millionen Aktien für etwa 900 Millionen US-Dollar erworben.

BAIDU

hat im ersten Quartal wieder einen Gewinn von 5,83 Milliarden Yuan erzielt, während der Umsatz um 10 Prozent auf 28,41 Milliarden Yuan gestiegen. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 885 Millionen Yuan geschrieben.

