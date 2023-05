DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

ZEW-Index im Mai unerwartet schwach - auch Lagebeurteilung sinkt

Die Konjunkturerwartungen von Börsen- und Finanzexperten für Deutschland haben sich im Mai deutlicher als erwartet eingetrübt, wobei sich die Beurteilung der aktuellen Lage etwas besser als prognostiziert hielt. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sank auf minus 10,7 (April: plus 4,1) Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Er war damit erstmals seit Dezember 2022 negativ. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf minus 5,0 Punkte gerechnet. Die Einschätzung der konjunkturellen Lage ging auf minus 34,8 (minus 32,5) Punkte zurück. Volkswirte hatten einen stärkeren Rückgang auf minus 37,5 Punkte erwartet.

Union Investment: Schwache Konjunkturdaten drücken ZEW

Union-Investment-Chefvolkswirt Jörg Zeuner weist darauf hin, dass die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland deutlich gefallen sind, obwohl der DAX mittlerweile bei fast 16.000 Punkten steht. "Auf den ersten Blick ist das irritierend, denn die befragten Kapitalmarktexperten lassen sich in der Regel stark vom Börsengeschehen leiten", schreibt Zeuner in einem Kommentar. Auf den zweiten Blick seien die Experten aber wohl von anderen Zahlen stärker beeindruckt gewesen - zum Beispiel der Stagnation des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal.

IWF: Energiepreise und Finanzkonditionen bremsen deutsches Wachstum

Die deutsche Wirtschaft hat aus Sicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) den Stopp russischer Gaslieferungen dank entschlossener politischer Maßnahmen und eines milden Winters gut überstanden. Gleichwohl rechnet der IWF damit, dass straffere Finanzkonditionen und der Energiepreisschock das Wachstum kurzfristig bremsen werden, wie er zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen schreibt.

Eurozone-BIP wächst im ersten Quartal um 0,1 Prozent

Die Wirtschaft der Eurozone hat im ersten Quartal 2023 ein leichtes Wachstum verzeichnet. Sie trotzte damit der hohen Inflation, die die Ausgaben von Haushalten und Unternehmen belastete, während die Eurozone eine befürchtete Energiekrise vermeiden konnte. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent. Damit wurde die erste Schätzung vom 28. April bestätigt, womit auch von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte gerechnet hatten.

Fortschritte, aber keine Einigung bei der US-Schuldenobergrenze

Die Umrisse einer möglichen Einigung über die Erhöhung der Schuldenobergrenze und die Begrenzung der Ausgaben zeichnen sich allmählich ab, aber die Unterhändler sind noch weit von einer Einigung entfernt, bevor US-Präsident Joe Biden und führende Kongressangehörige am Dienstagnachmittag im Weißen Haus zusammentreffen werden. Mitarbeiter des Weißen Hauses und des Kongresses haben sich mehrere Tage lang hinter verschlossenen Türen getroffen, und Personen, die über die Gespräche informiert waren, sagten, dass sie schrittweise Fortschritte gemacht hätten.

Commerzbank: EZB sollte Liquidität schrittweise verknappen

Die Europäische Zentralbank (EZB) will bis Jahresende darüber entscheiden, mit welchem geldpolitischen Regime sie die Geldmarktsätze künftig steuern will. Derzeit arbeitet sie mit einem "Floor"-System, in dem wegen der hohen Überliquidität der kurzfristige Marktzins in der Nähe des untersten Leitzinses, des Einlagensatzes, liegt. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer ist der Ansicht, dass die EZB schrittweise zu einem Regime zurückkehren sollte, in dem Zentralbankgeld wieder ein knappes Gut ist.

VDMA: Geschäft in China startet verhalten ins Jahr 2023

Die Stimmungslage der Maschinen- und Anlagenbauer aus Deutschland ist in China erkennbar gesunken. Einer Geschäftsklimabefragung des Branchenverbands VDMA zufolge hat sich ihre Hoffnung auf einen schnellen wirtschaftlichen Aufschwung zu Jahresbeginn in China nicht erfüllt. Demnach drückt eine schwächere Kapazitätsauslastung die Stimmung. Die Unternehmen gehen aber von einer besseren Entwicklung für das zweite Halbjahr aus. Insgesamt erwarten die befragten Unternehmen für ihr China-Geschäft ein Umsatzwachstum von 6 Prozent für 2023, nach einem Wachstum von 5 Prozent im vergangenen Jahr.

Bitkom-Umfrage: Cloud-Nutzung wird in Deutschland rasant zunehmen

Cloud Computing steht einer Umfrage zufolge vor einem rasanten Wachstum. In fünf Jahren wollen 56 Prozent aller Unternehmen mehr als die Hälfte ihrer IT-Anwendungen aus der Cloud betreiben, so das Ergebnis einer Befragung für den Digitalverband Bitkom. Aktuell erreichen diesen Anteil lediglich 15 Prozent der Unternehmen. Wichtigstes Ziel bei ihren Cloud-Aktivitäten ist demnach für die Unternehmen die Reduzierung von Kosten (64 Prozent) sowie die Reduzierung der CO2-Emissionen (63 Prozent).

IEA hebt Prognosen für Ölnachfrage

Chinas Nachfrage nach Öl wächst schneller als erwartet und droht die Rohölmärkte zu verknappen und die Ölpreise in die Höhe zu treiben, da das Angebot nicht mithalten kann. Die jüngste Prognose der Internationalen Energie-Agentur (IEA) weist auf eine wachsende Kluft zwischen der boomenden Nachfrage nach Rohöl in den Entwicklungsländern und der schwachen Nachfrage in Europa und Nordamerika hin, wo die wirtschaftlichen Aussichten düster sind. In ihrem Ölmarktbericht hob die IEA ihre Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage in diesem Jahr um 200.000 Barrel pro Tag auf 2,2 Millionen Barrel pro Tag an.

Lindner: Zeit expansiver Fiskalpolitik geht zu Ende

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach jüngsten Empfehlungen der Europäischen Kommission zur Fiskalpolitik das Einhalten der Schuldenbremse im kommenden Jahr bekräftigt. "Nach dem Internationalen Währungsfonds spricht sich jetzt auch die Europäische Kommission dafür aus, dass wir die Zügel anziehen bei den Staatsfinanzen", sagte Lindner vor Beratungen der EU-Finanzminister in Brüssel. Die Inflation müsse bekämpft werden, dafür müssten Geldpolitik und staatliche Fiskalpolitik Hand in Hand arbeiten. "Die Zeit ausgedehnter, expansiver Fiskalpolitik geht deshalb zu Ende", betonte er.

Christiane Benner soll neue IG-Metall-Vorsitzende werden

Mit Christiane Benner soll künftig erstmals eine Frau an der Spitze der Industriegewerkschaft IG Metall stehen. Der Vorstand habe die bisherige zweite Vorsitzende für das Amt der ersten Vorsitzenden nominiert, teilte die Gewerkschaft mit. Amtsinhaber Jörg Hofmann wird demnach wie auch drei weitere geschäftsführende Vorstandsmitglieder nicht mehr zur Wahl antreten.

Ifo: Nato-Staaten erhöhen ihre Verteidigungsausgaben nur langsam

Viele Nato-Staaten haben ihre Verteidigungsausgaben trotz des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nur im Schneckentempo erhöht. Einer Studie des Ifo-Instituts zufolge sind Deutschland und die meisten Mitglieder des transatlantischen Verteidigungsbündnisses auch 2023 noch deutlich entfernt von dem Ziel, 2 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Nur elf von 30 Staaten liegen darüber.

Frankreich will Bau neuer Atomreaktoren beschleunigen

Frankreich will den Bau der von Präsident Emmanuel Macron angekündigten neuen Atomreaktoren beschleunigen. Die Nationalversammlung soll am späten Dienstagnachmittag endgültig über ein Gesetz abstimmen, das den Abbau bürokratischer Hürden für die neuen Reaktoren vorsieht. Sie sollen in der Nähe bereits bestehender Atomkraftwerke gebaut werden. Dafür sollen die Genehmigungsverfahren abgekürzt werden. Es wird damit gerechnet, dass es dafür eine Mehrheit gibt.

Ukraine meldet Abschuss von sechs russischen Hyperschallraketen

Die Ukraine hat bei erneuten nächtlichen russischen Luftwaffenangriffen eigenen Angaben zufolge sechs moderne russische Hyperschallraketen abgefangen. "Ein weiterer unglaublicher Erfolg für die ukrainischen Luftstreitkräfte! Vergangene Nacht haben unsere Luftverteidiger sechs russische Hyperschallraketen vom Typ Kinschal und zwölf weitere Raketen abgeschossen", erklärte Verteidigungsminister Oleksij Resnikow im Kurzbotschaftendienst Twitter. Nach Armee-Angaben zerstörte die Luftabwehr alle von Russland über Nacht abgefeuerten 18 Raketen sowie neun Drohnen.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande BIP 1Q -0,7% gg Vorquartal - CBS

Niederlande BIP 1Q +1,9% gg Vorjahr - CBS

