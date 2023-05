Hamburg (ots) -Die Massenkarambolage auf der Autobahn, der Sturz vom Dach auf einer Baustelle: Wer an tödliche Unfälle denkt, hat oft solche Szenen vor Augen. Doch die mit Abstand größten Unfallgefahren lauern zu Hause. Darauf weist die Aktion Das sichere Haus (DSH), Hamburg, nach einer Auswertung von Zahlen des Statistischen Bundesamtes hin.Demnach sind 2021 in Deutschland 13.595 Menschen durch einen häuslichen Unfall gestorben. Im gleichen Zeitraum kamen im Straßenverkehr 2.716 Menschen ums Leben, Arbeitsunfälle forderten 315 Menschenleben.Vereinfacht gesagt: Es ist etwa fünfmal wahrscheinlicher, durch einen Haushaltsunfall zu sterben als durch einen Verkehrsunfall.Größtes Unfallrisiko sind StürzeStürze sind mit rund 86 Prozent aller tödlichen Unfälle das größte Risiko im Haushalt. Es steigt mit zunehmendem Alter drastisch an; rund 85 Prozent der Unfalltoten waren älter als 75 Jahre. Andere Unfallarten wie zum Beispiel Ersticken oder Ertrinken spielen im Gesamtunfallgeschehen in Heim und Freizeit dagegen nur eine geringe Rolle .Balancegefühl und Kraft gezielt trainieren"Kraft und Balance: Beides muss rechtzeitig, gezielt und ständig trainiert werden, um das Sturzrisiko zu senken", sagt Dr. Susanne Woelk, Geschäftsführerin der DSH. Schon Menschen um das 55. Lebensjahr herum sollten damit beginnen, wenn sie zum Beispiel merken, dass sie sich neuerdings die Socken lieber im Sitzen anstatt im Stehen anziehen, weil sich auf einem Bein unsicher fühlen. Trainieren lässt sich das Balancegefühl durch eine einfache Übung: Zähneputzen auf einem Bein. Beides, Kraft und Balance, werden trainiert, wenn man vom Sessel aufsteht, ohne sich auf der Lehne abzustützen.Kostenloses SeniorensicherheitspaketKostenlose Anleitungen und viele Tipps rund um die Sturzprävention bietet das SeniorenSicherheitsPaket der DSH. Es kann hier bestellt werden:https://das-sichere-haus.de/broschueren/sicher-alt-werden.Über die DSH:Mehr als 13.000 Menschen sterben pro Jahr durch einen häuslichen Unfall. Die Gesamtzahl häuslicher Unfälle liegt in Deutschland jährlich bei rund sieben Millionen.Die Aktion Das sichere Haus (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Ziel der gemeinnützigen DSH ist ein besserer Unfall- und Gesundheitsschutz für alle.Statistiken und Grafiken zum Unfallgeschehen in Deutschland finden Sie hier:https://das-sichere-haus.de/presse/statistiken-und-grafiken.Mit einer Anmeldung im DSH-Presseverteiler erhalten Sie automatisch aktuelle Neuigkeiten zum Unfall- und Gesundheitsschutz in Heim und Freizeit: https://das-sichere-haus.de/presse/presseverteiler.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62Mail: s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/5510922