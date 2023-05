Siemens Energy (ENR) meldete starke Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023, wobei der Gesamtumsatz und der Auftragseingang die Konsensschätzungen um beeindruckende 9% bzw. 24% übertrafen. Die Rentabilitätsprobleme von Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) hielten an, da das Unternehmen im Jahresvergleich deutlich höhere Verluste verzeichnete. Beim Auftragseingang ist jedoch eine Trendwende eingetreten, der Auftragseingang hat sich auf 3,6 Mrd. EUR verdreifacht. Die ehemaligen Geschäftsbereiche Gas und Power meldeten im Großen und Ganzen gute Zahlen. Das Management hob seine Umsatzprognose für 2023 deutlich an, erhöhte jedoch die Prognose für den Nettoverlust im Gesamtjahr, was vor allem auf die Probleme bei SGRE zurückzuführen ist. Insgesamt war der Auftragseingang stark, das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,53x, und der Auftragsbestand überschritt zum ersten Mal die 100-Milliarden-Euro-Marke. Der jüngste Offshore-Netzanschlussvertrag mit TenneT im Wert von 7,0 Mrd. EUR (ENR-Anteil von ca. 50 % im Konsortium mit Dragados Offshore) ist ein weiterer Pluspunkt für die Aktie, da sowohl ENR als auch SGRE davon profitieren werden. SGRE scheint nach steigenden Verlusten an einem Wendepunkt zu stehen: Die abgeschlossene vollständige Übernahme wird es dem gestrafften Management ermöglichen, sich auf operative Maßnahmen zur Unterstützung des Turnarounds zu konzentrieren. AlsterResearch passt die Schätzungen an, um die aktualisierte Prognose zu berücksichtigen. Das DCF-basierte Kursziel bleibt bei EUR 27,00; KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Siemens%20Energy%20AG





