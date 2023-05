Die 29-Megawatt-Anlage entsteht auf dem Ostsee bei Cottbus, einem ehemaligen Braunkohle-Tagebau. Zudem baut O&L Nexentury eine schwimmende 15-Megawatt-Anlage auf einem Kiessee bei Heidelberg.Nach dem Einrammen der letzten Befestigungspfähle, den so genannten Dalben, in den Untergrund des Ostsees bei Cottbus beginnen der Versorger Leag und der Projektentwickler EPNE nun mit der Installation von Deutschlands größter schwimmender Photovoltaik-Anlage. Die Anlage nimmt eine Fläche von 16 Hektar ein. Das entspricht weniger als einem Prozent der gesamten Seefläche. Die Anlage soll in der zweiten Hälfte ...

