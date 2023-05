Unterföhring (ots) -- Das erstklassig besetze Turnier in brillanter Bildqualität vom 28. Mai bis 11. Juni- HD+ überträgt das wichtigste Sandplatzturnier der Welt mit Eurosport 4K auf UHD1Spiel, Satz, Sieg! Vom 28. Mai bis zum 11. Juni können Tennisbegeisterte auch in diesem Jahr Spitzentennis in ultra-hochauflösender Qualität erleben. Roland-Garros, das wichtigste Sandplatzturnier der ATP-Tour, wird von Eurosport 4K auf UHD1 by HD+ präsentiert. In der diesjährigen Ausgabe des Grand-Slam-Turniers stellen die Tennischampions erneut ihr Können unter Beweis. Eurosport 4K zeigt mit HD+ an den 15 Turniertagen alle Matches, Halbfinals und Endspiele vom Centre Court Philippe-Chatrier in gestochen scharfer UHD HDR-Bildqualität.Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind bei Eurosport 4K auf UHD1 by HD+ hautnah dabei, wenn Sandplatzkönig Rafael Nadal auf Titeljagd geht und dabei womöglich auf Olympiasieger Alexander Zverev oder den zuletzt stark aufspielenden Jan-Lennard Struff trifft.Für alle Fans mit einem UHD-TV, Satellitenempfang und einem aktiven HD+ Sender-Paket wird vom 28. Mai bis 11. Juni der UHD-Eventsender Eurosport 4K auf UHD1 by HD+ verfügbar sein. An den 15 Turniertagen werden alle Partien auf dem Court Philippe-Chatrier in UHD HDR übertragen - ohne Werbeunterbrechungen und mit deutschem Kommentar. Das bedeutet: Bis zu 120 Stunden Live-Tennis der Extraklasse in Extraklasse-Qualität."Dank unseres starken Partners HD+ können wir Roland-Garros in Deutschland erneut in UHD präsentieren und bieten den Zuschauerinnen und Zuschauern damit ein einzigartiges Tenniserlebnis. Der Sport lebt von Emotionen und gestochen scharfen Bildern. Mit Eurosport 4K erleben die Fans das Center-Court-Feeling in bester Bildqualität im eigenen Wohnzimmer", sagt Benjamin Pirker, Director Distribution & Commercial Strategy bei Warner Bros. Discovery Deutschland."Wir können es kaum erwarten, die Filzkugel wieder in UHD HDR-Bildqualität flitzen zu sehen. Inzwischen gehört Roland-Garros zu den jährlichen UHD-Highlights. Kein Wunder, denn gerade Sportveranstaltungen erleben Zuschauerinnen und Zuschauer dank der hochauflösenden Bildqualität viel intensiver als in herkömmlicher Qualität. Damit Fans noch schneller zum Ziel kommen, vereinfachen wir via Sat den Zugang zu UHD: Mit der HD+ TV-App, die auf vier von fünf neu verkauften UHD-TV-Geräten bereits integriert ist, werden sie automatisch darauf hingewiesen, wenn ihr Programm auch in UHD verfügbar ist", so Andreas Müller-Vondey, Geschäftsführer von HD PLUS.Empfang mit UHD-Fernseher und HD+Voraussetzung für ein ultra-brillantes Tennis-Erlebnis ist neben Satellitenempfang über ASTRA 19.2 Ost ein UHD-Fernseher. Zudem benötigen Zuschauer:innen entweder ein HD+ Modul, einen HD+ UHD-Receiver oder einen TV, in dem HD+ bereits integriert ist. Voraussetzung ist dann nur noch das aktive HD+ Sender-Paket. Die Empfangsparameter von UHD1 by HD+: Transponder: 1.035 Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal) Modulation: DVB-S2, 8PSK Symbolrate: 22.000 Ms/s FEC 5/6Über EurosportEurosport 1 bietet das ausführlichste Live-Sportangebot im deutschen Free-TV und zeigt an 365 Tagen im Jahr die komplette Bandbreite des internationalen Spitzensports. Der Free-TV-Sender ist die erste Adresse für Radsport-, Tennis- und Wintersportfans: Egal ob Vierschanzentournee, Tour de France oder Tennis Grand Slams - der Fan ist bei Eurosport 1 hautnah im Geschehen. Eurosport ist zudem das "Home of the Olympics" in Europa und bietet den Zuschauern ein umfassendes Olympia-Erlebnis. Darüber hinaus bietet der Sender erstklassige Motorsport-Action, wie die 24 Stunden von Le Mans. Begleitet werden die Events neben erfahrenen Kommentatoren vor allem von den großen Stars ihres Sports wie Viktoria Rebensburg, Lisa Brennauer, Boris Becker, Fabian Hambüchen, Jens Voigt oder Martin Schmitt.Wer mehr LIVE, mehr Action im Sport haben will und es manchmal gerne extrem liebt, der kommt an Eurosport 2 nicht vorbei. Seit 2006 ist der Pay-TV-Sender in Deutschland auf Sendung und sendet 24/7 Sport, darunter zahlreiche Stunden live, und setzt exklusive Programm-Schwerpunkte bei den großen Sporthighlights. Der Fokus liegt dabei auf den schnellen, actionreichen Sportarten wie Ski Freestyle und Snowboard im Winter oder Motocross und Surfen im Sommer. Zudem vertieft und erweitert der Sender das Angebot von Eurosport 1 um viele zusätzliche Stunden LIVE-Sport, wie bei den Tennis Grand Slams. Zu den Programm-Highlights bei Eurosport 2 zählen Live- und Highlight-Übertragungen aus den Bereichen Radsport, Motorsport, Tennis, Snooker und Teamsport sowie zahlreiche Events der olympischen Sommer- und Wintersportarten.Über HD+HD+ ist die TV-Plattform mit der größten technischen Reichweite in Deutschland. Durch HD+ kommen Zuschauer:innen in Deutschland seit 2009 in den Genuss von hochauflösendem Fernsehen privater Sender. Der Fokus liegt auf dem Empfang über Satellit. Seit 2021 ist das Angebot auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und HD+ damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Zudem bietet die HD+ Komfort-Funktion den Neustart von laufenden Sendungen und Zugriff auf Mediatheken. 