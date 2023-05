Dogern (ots) -Im Rahmen der internationalen Leitmesse der Bürobranche Orgatec 2022 war es so weit: Eine formalisierte globale Partnerschaft zwischen der Sedus Stoll AG und dem US-Amerikanische Büromöbelhersteller Watson Furniture Group wurde unterzeichnet. Für beide Unternehmen ist die globale Partnerschaft ein logischer, nächster Schritt. Gemeinsame Werte und ähnliche Marktstrategien und Kompetenzen in den Bereichen Technik und Fertigung sind eine ideale Basis, um die strategische Zusammenarbeit einzugehen."Durch die Partnerschaft mit Watson erweitern wir unser internationales Netzwerk und können auch bestehenden Kunden ab sofort weltweit eine noch breitere Palette an komplementären Produkten anbieten", erklärt Daniel Kittner, Vorstand Vertrieb und Technik der Sedus Stoll AG. "Gemeinsam mit Watson werden wir zukünftig neue Produkte entwickeln, aber auch bestehende Lösungen unter Einhaltung regionaler Vorschriften so anpassen, dass den Kunden global ein einzigartiges Erlebnis angeboten wird."Clif McKenzie, Chief Executive Officer von Watson ergänzt: "Wir freuen uns mit einem so angesehenen Unternehmen zusammenzuarbeiten, das unser Engagement für Nachhaltigkeit, Unternehmensverantwortung und Designintegrität teilt. Die Gemeinsamkeiten in der Art und Weise, wie wir nicht nur das Design, sondern auch die Produktionseffizienz angehen, sichern eine sinnvolle und vorteilhafte Beziehung."Pressekontakt:Sedus Press OfficeBernadette Trepte,Telefon 0221/26136742E-Mail press@sedus.comOriginal-Content von: Sedus Stoll AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43223/5510981