Die BioNTech-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten rund 38% an Wert verloren und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 100,00 Euro. Nach der sagenhaften Kursrallye von knapp 13 Euro pro Anteilsschein Ende 2019 bis in der Spitze 330 Euro Mitte 2021 ist jetzt Ernüchterung angesagt. Deshalb dürften sich manche Anleger fragen, wie viel Potenzial noch in der Biotech-Aktie steckt...

Den vollständigen Artikel lesen ...