NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 51 auf 49 Euro gesenkt , aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in einer Studie vom Dienstag an die jüngsten Quartalsergebnisse an. Im Bereich Industrielle Zwischenprodukte (Advanced Intermediates) rechnet sie im zweiten Halbjahr mit einer ausgedehnteren Volumenschwäche und geringeren Margen als bisher./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 12:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

