FUTAG Umwelttechnik AG München Amtsgericht München, HRB 112498 Einladung zur Hauptversammlung am 27. Juni 2023 um 11.00 Uhr

in: Sonnenstraße 9, 80331 München,

bei ETL-DG Hiermit lade ich die Aktionäre der FUTAG Umwelttechnik AG zu der am 27.06.2023 stattfindenden Hauptversammlung ein.

Tagesordnung: TOP 1: - Begrüßung der Anwesenden durch den Vorstand, Herrn Reinhard Fuchs, - in Vertretung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats. - Wahl eines Versammlungsleiters. - Feststellung der richtigen Ladung und der Beschlussfähigkeit TOP 2: Jahresabschluss 2022: - Der Jahresabschluss ist im Bundesanzeiger veröffentlicht. - Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 nebst Lagebericht des Vorstandes. - Beschlussfassung über das Bilanzergebnis. - Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Verlust auf neue Rechnung vorzutragen. TOP 3: Vorlage der Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2010 bis 2022 TOP 4: Neuwahl des Aufsichtsrates: Nachdem die Zeiten für die Mitglieder des Aufsichtsrates abgelaufen sind, wird die HV einen neuen Aufsichtsrat wählen. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1,5 nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die HV ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. Für die Nominierung zum Mitglied des Aufsichtsrates schlägt die HV • Herrn Kevin Kaiser, Beamter im öffentlichen Dienst, Jupiterstraße 9, 82266 Inning • Frau Cornelia Fuchs, Kfm. Angestellte, Kravogelstraße 11, 81249 München • Herrn Daniel Kaiser, Logistiker, Kravogelstraße 11, 81249 München vor. - Nach der Wahl und Annahme der Wahl, halten die Aufsichtsräte eine konstituierende Sitzung mit Neuberufung des Vorstandes ab TOP 5: Zulassung von Namensaktien: Alle Aktionäre werden aufgefordert, ihre Inhaberaktien bei der Gesellschaft vorzulegen und als Namensaktien in das Aktienregister der Gesellschaft eintragen zu lassen. Die Aktien, die auf den Inhaber lauten, müssen auf den Namen geändert werden. TOP 6: Bericht des Vorstandes: Vorschlag zur Weiterführung des Geschäftes mit Entwicklung einer Anlage zur Nutzung der Windenergie, als Beitrag zu einer klimaneutralen Stromgewinnung. Zweck der Kapitalerhöhung. TOP 7: Genehmigtes Kapital Das genehmigte Kapital war zeitlich befristet und ist ausgelaufen. Es soll ein neues genehmigtes Kapital beschlossen werden; hierzu ist eine Satzungsänderung erforderlich: § 4 der Satzung: Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, bis 5 Jahre nach Eintragung dieser Satzungsänderung das Grundkapital der Gesellschaft um einen Betrag von höchstens 319.000,-- € durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Erhöhung kann auch in Tranchen von mindestens Euro 50.000,00 erfolgen. Der Vorstand ist ermächtigt, Tranchen und Kurs der auszugebenden Aktien festzulegen. Der Vorstand ist weiters ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in folgenden Fällen über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden: für Spitzenbeträge; soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungsrechts als Aktionär zustehen würde; für eine Kapitalerhöhung zum Erwerb einer Beteiligung; im Interesse der Gesellschaft; um Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen auszugeben. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen diese Änderung, um der Gesellschaft die erforderliche Flexibilität bei der Aufnahme neuer Aktionäre zu geben.

Teilnahmebedingungen: Zur Teilnahme und Abstimmung sind die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei einem deutschen Notar, einer Wertpapiersammelbank oder bei der FUTAG Umwelttechnik AG, Kravogelstraße 11, 81249 München, während der Geschäftsstunden zu hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung muss spätestens am siebten Tag vor der Versammlung, mithin am Dienstag, den 20. Juni 2023 erfolgt sein. Erfolgt die Hinterlegung nicht bei der Gesellschaft, sondern bei einem Notar oder einer Bank, so ist die Bescheinigung über die Hinterlegung ebenfalls bis zum Dienstag, den 20. Juni 2023 eingehend, bei der Gesellschaft Kravogelstraße 11, 81249 München, einzureichen. München, 12.05.2023 FUTAG Umwelttechnik AG Der Vorstand

Reinhard Fuchs



