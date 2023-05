München (ots) -Aktuelle Programmtipps aus der ARD Mediathek | Die Redaktion empfiehlt Dokus, Reportagen, Filme u. a. aus dem Bereich Kultur in der ARD Mediathek.https://www.ardmediathek.de/kulturSPRACHGEWALTIGLeipziger Buchpreis für europäische Völkerverständigung 2023Gespräch | MDR | online bis 31. Dezember 2024In ihrem Band "Mädchen ohne Kleider" hat die russischsprachige Lyrikerin Maria Stepanova die Zeichen der Zeit gedeutet - und damit auch Hinweise auf den russischen Angriffskrieg gefunden. Im Gespräch auf der Leipziger Buchmesse 2023 erklärt sie, warum große Fragen lange Gedichte brauchen.Maria Stepanova in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/mdr/maria-stepanova-maedchen-ohne-kleider-oder-leipziger-buchmesse-2023/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy85MmU5ZTNmNy1kMzI2LTQyZWQtYjk5NC00ZDRmZjk1NjI3ZjA)RAUM DER MÖGLICHKEITENLicht auf dem VulkanDoku | BR | dauerhaft onlineIn der Wüste von Arizona gestaltet der Lichtkünstler James Turrell einen erloschenen Vulkan zum größten Kunstwerk auf unserem Planeten. Das Werk steht in einer Reihe mit seinen "Skyspaces": Räume, die der Menschheit einmalige Blicke in den Himmel öffnen. Die Doku ist Teil des Widgets "Wie wollen wir wohnen? Architektur der Stadt" in der ARD Mediathek/Themenwelt Kultur.James Turrell in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/james-turrell-skyspaces/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2I3YWExZjgxLWM3NDQtNDE3Ny1iOTRhLWIzNjcyYTdhZTIyOA)AKTEURINNEN DES WANDELSBlack SHEroesCelebrate Culture | SWR | online bis 5. Mai 2028Vier erfolgreiche Frauen feiern ihre Kultur, Kunst und Communities: Nikeata Thompson, Thelma Buabeng, Sonia Mannette und Jumoke Adeyanju nehmen mit in die Welt von Schauspiel, Modern Dance, Poetry Slam, Lyrik und einen Sister Circle. Let's celebrate!Folge eins der vierteiligen Doku-Serie ist Teil des Widgets "Wagemutige Frauen" in der Themenwelt Kultur.Black SHEroes in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/celebrate-culture-black-sheroes/celebrate-culture-black-sheroes/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE4NTExMTg)GEWISSEN EINER NATIONAmos Oz im PorträtPorträt | ARTE | online bis 30. April 2024Amos Oz galt als wichtigster Autor Israels und das jüdische Gewissen seiner Generation. 2018 ist er mit 79 Jahren verstorben. Die Doku erzählt vom Leben und Schreiben des weltberühmten Schriftstellers, der kurz vor seinem Tod über sein Leben reflektiert.Das Porträt von Amos Oz in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/arte/amos-oz-das-vierte-fenster-oder-portrait/arte/Y3JpZDovL2FydGUudHYvdmlkZW9zLzA5MjEyNC0wMDAtQQ)AUF DEN PUNKTBYE, BYE KUMMERKonzertfilm | rbb | Verfügbar bis 24. Mai 2027Ein Album, eine Tour - Schluss. "KUMMER" war das Soloprojekt des Chemnitzer Kraftklub-Frontmanns Felix Kummer. Nach drei turbulenten Jahren sagte der Künstler im Sommer 2022 in der ausverkauften Berliner Parkbühne Wuhlheide "BYE, BYE KUMMER". Der Konzertfilm. (https://www.ardmediathek.de/video/bye-bye-kummer/kummer-das-letzte-konzert/rbb-fernsehen/Y3JpZDovL3JiYl83MzFmM2U3OC03NzY5LTQyMDctYjE2MC0yNWJhOGJiYWI0YjlfcHVibGljYXRpb24)Pressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationE-Mail: Agnes.Toellner@ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5511036