Seit ihrem Tiefststand im Oktober 2022 hat sich die Aktie des Energiekonzerns mehr als verdoppelt. Manche Analysten sind sich sicher: Da geht noch mehr.

Schon am Montag war Siemens Energy nach der Vorlage seiner Quartalszahlen der Gewinner im DAX. Dank positiver Analystenstimmen setzte sich die Rallye am Dienstag fort, die Aktie liegt mehr als drei Prozent im Plus. Innerhalb von drei Handelstagen haben die Papiere um mehr als neun Prozent zugelegt.

Es waren vor allem die überraschend starken Auftragseingänge, die Experten überzeugen konnten. "Gas Services, Grid Technologies und Transformation of Industry scheinen den Erholungskurs auch mit einem beeindruckenden Auftragseingang zu bestätigen", schreibt Senior Investment Analyst Volker Stoll von der LBBW. "Eine nachhaltige und zugleich solide Margenverbesserung wird zunehmend greifbar.

Stoll spricht von einer "respektablen Verbesserung bei jedem Segment." Ein Verlust bei Siemens Gamesa in Höhe von 386 Millionen Euro hatte den Konzernertrag dennoch ins Negative gezogen. Immerhin: Für 2024 sei hier mit besseren Erträgen zu rechnen, schreibt Stoll, der sein Kursziel auf 26 Euro anhob.

35,90 Euro! Morgan Stanley lehnt sich weit aus dem Fenster

In der Vergangenheit hatte die kriselnde Windkraft-Tochter immer wieder für Zurückhaltung bei Anlegern gesorgt. Möglicherweise unterschätze der Markt deshalb das vorhandene Potenzial im Energietechnikgeschäft, schrieb Morgan-Stanley-Analyst Ben Uglow. Das Unternehmen habe bei den Margen den Tiefpunkt schon hinter sich. Er hob nicht nur seine Schätzung für das operative Ergebnis an, sondern auch sein Kursziel. Er rät zum Übergewichten von Siemens Energy mit einem Kursziel von 35,90 Euro - ein Aufwärtspotenzial von 50 Prozent.

Auch UBS-Analystin Supriya Subramanian bestätigte ihr Kaufen-Urteil mit einem Kursziel von 25 Euro. Siemens Energy "habe im zweiten Geschäftsquartal mit allen Kennziffern die Erwartungen deutlich übertroffen."

Die Deutsche Bank sieht das Kurspotenzial der Aktie hingegen schon ausgeschöpft und rät mit einem Kursziel von 22 Euro zum Halten.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion