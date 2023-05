Bremen (ots) -Der Durchbruch gelang ihm im Jahr 2017 mit dem Ohrwurm "Rooftop", seither ist er aus der internationalen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken: Nico Santos. Der gebürtige Bremer landete einen Hit nach dem nächsten und es gibt kaum eine musikalisches TV-Format, in dem der 30-Jährige nicht erfolgreich mitgewirkt hat. Was seine Familie heute noch mit der Stadt an der Weser verbindet, wie er seine Kindheit auf Mallorca verbracht hat und warum er gefühlt immer gute Laune hat - das erzählt Nico Santos, inklusive musikalischer Kostprobe seines neuesten Albums "Ride", bei 3nach9 am Freitag, 19. Mai 2023, ab 22:00 Uhr, im NDR/Radio Bremen Fernsehen.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo bei 3nach9 folgende Gäste:Dirk SteffensIn mehr als 120 Ländern war der Journalist Dirk Steffens bislang im Namen der Wissenschaft und Forschung unterwegs. Der in Niedersachsen geboren und aufgewachsene Reporter setzt sich stark für den Umwelt- und Klimaschutz ein. "Durch meine Arbeit bin ich jeden Tag damit konfrontiert, was auf der Welt kaputt geht", so Steffens. Warum Pessimismus dennoch keine Lösung ist und was man aktiv für Klima und Umwelt tun kann - damit beschäftigt sich der Dokumentarfilmer und Moderator nachhaltig. Bei 3nach9 erzählt er von seinen beeindruckenden Reisen und Eindrücken und berichtet, wie er das Bewusstsein der Gesellschaft für den Klima- und Artenschutz stärken möchte.Marie-Agnes Strack-ZimmermannSie ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages und bekannt für ihre klare Haltung zur Ukraine-Politik: Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die angesehene FDP-Politikerin denkt trotz allen außenpolitischen Herausforderungen optimistisch: "Unsere Lage mag in manchen Momenten düster sein, unsere Zukunft ist es auf keinen Fall", sagt die dreifache Mutter und Großmutter. Was Deutschland politisch lernen muss, wie streitbar sie auch privat ist und über ihr berufliches Verhältnis zu Friedrich Merz, spricht Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei 3nach9.Torsten SträterMarkenzeichen: Mütze und diese unvergleichlich sonore Stimme. Der geborene Westfale Torsten Sträter ist seit ein paar Jahren eine feste Größe der deutschen Comedy- und Kabarettszene: Eigene Sendung im Ersten, ausverkaufte Tourneen und Bücher in der Bestsellerliste bezeugen dies. Ein Meister der Sprachakrobatik, der die Menschen zum Lachen bringt. Wie schwer es ihm selber fiel, ausgerechnet nicht zu lachen, als er 2021 auf seine lustigsten Kolleginnen und Kollegen in der preisdekorierten Sendung "LOL: Last One Laughing" traf und welche absurden Geschichten ihm in seinem Alltag begegnen, berichtet er, gewohnt sonor, bei 3nach9.Sanna LindströmSie ist das Gesicht der TV-Serie "Zwischen Tüll und Tränen" und wohl eine der bekanntesten Brautkleid-Designerinnen Deutschlands: Sanna Lindström. Bereits als junges Mädchen entwarf die gebürtige Schwedin im Kinderzimmer ihres Elternhauses erste Kleider und träumte davon, eines Tages ihren eigenen Laden zu eröffnen. Dieser Traum ist Realität geworden - mittlerweile besitzt die zweifache Mutter deutschlandweit mehrere Brautateliers. Doch Sanna Lindström kennt auch andere Zeiten: Wie sie es aus einer tiefen Depression schaffte und warum die Deutschen ihre Heimatstadt Uppsala so lustig finden, verrät sie bei 3nach9.Wolfram GösslingWolfram Gössling erzählt die Geschichte eines Mannes, der längst tot sein müsste. Es ist seine Geschichte. Der renommierte Krebsarzt und -forscher überlebte, entgegen aller Prognosen, schon zweimal ein Angiosarkom, einen extrem seltenen, aggressiven Krebs. Nur vier Prozent der Erkrankten überleben diesen Krebs innerhalb von fünf Jahren. Seine Krankheitsgeschichte machte Wolfram Gössling vom Krebsarzt zum Krebspatienten - und zu einem Mutmacher. Denn der Familienvater spricht auch von bereichernden Erfahrungen, die er während seiner Krankheitsgeschichte sammeln konnte. Welche das waren und wie sehr diese sein Handeln als Arzt verändert haben, ihn optimistisch, zukunftsgewandt und hoffnungsvoll sein lassen, berichtet er, erstmals in einer Talkshow, bei 3nach9.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/5511066