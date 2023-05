Der Streit um die US-Schuldenobergrenze lässt die Marktteilnehmer im Moment noch überraschend kalt. Könnte sich das ändern? Verlässt man sich vorschnell darauf, dass es am Ende doch wieder eine Einigung geben wird? Wie dürfte sich die Zinspolitik der US-Notenbank im weiteren Jahresverlauf gestalten und wie könnte sich das an der Börse bemerkbar machen? Christian Henke vom Broker IG blickt auf die Stimmung am Markt. Welche Sektoren zuletzt besonders performt haben und worauf man weiter achten sollte, darüber spricht der Marktkenner im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe.