Uslar/Kassel/Berlin/Freiburg/Innsbruck (ots) -Nach den ersten Jahren hat sich der noch immer junge Markt für Dienstrad-Leasing gefestigt. Einige Unternehmen haben sich erfolgreich an der Spitze behauptet. Doch im engeren Wettbewerb der Top-Anbieter wiegen vermeintliche Details plötzlich schwerer. Konsequent gelebte Werte werden zum wettbewerbsentscheidenden Kriterium - und mit ihnen wird die Wahl des Kooperationspartners im Dienstrad-Leasing für Arbeitgeber zum Imagefaktor.Die Tagesschau berichtete jüngst von Fahrradhändlern, die aus Protest gegen die neue Provisionsregelung ihres Anbieters für Dienstrad-Leasing alle Räder stillstehen ließen. Denn höhere Provisionen sollten die Händlermargen schrumpfen lassen - ohne jeden Mehrwert als Ausgleich zu bieten. Fahrradhändler wie Unternehmen müssen darum nun bei der Wahl ihres Kooperationspartners im Dienstrad-Leasing genauer hinsehen.Dienstrad-Leasing in fair: das nachhaltige Bikeleasing-HändlermodellWährend andere versuchen, im Kleingedruckten neue Konditionen für den Einzelhandel durchzudrücken, schreibt der Bikeleasing-Service Fairness schon immer groß - und lebt diesen zentralen Wert als festen Bestandteil des eigenen Geschäftsmodells.Denn der Bikeleasing-Service schätzt seine Fachhändler als kompetentes Bindeglied zwischen Verwaltung und Dienstrad-Fahrer. Denn direkter Service vor Ort und kompetente Beratung führt zu zufriedenen Dienstradlern. Bikeleasing lässt seinen Partnerhändlern darum seit jeher die entsprechende Wertschätzung zuteilwerden und verzichtet im stationären Handel ausdrücklich auf jede Provision oder andere Gebühren. Im Gegenteil: Bikeleasing in das Angebot mit aufzunehmen, bedeutet in der Regel mehr Umsatz durch neue, treue Kunden, die hochwertige Räder plus Zubehör sowie die entsprechende Beratung wünschen - und das ohne Risiko.Faires Dienstrad-Leasing für alle: Bikeleasing unterstützt die Händler vor OrtBikeleasing-Mitarbeiter sind währenddessen nicht nur in Unternehmen präsent, um dort das Konzept Dienstrad ins Rollen zu bringen. Sie sind in den Geschäften der Fahrradhändler, beantworten Fragen und geben Hilfestellung bei der Abwicklung. Sie unterstützen die Teams der lokalen Läden mit gezielten Schulungen, statten sie mit umfangreichem Informationsmaterial aus und sind bei Problemen jederzeit ansprechbar.Im Gegenzug raten Bikeleasing-Partnerhändler interessierten Arbeitgebern und Unternehmen bei der Entscheidung für einen Leasing-Anbieter meist zum Bikeleasing-Service - dem Anbieter, mit dem sie die besten Erfahrungen machen.Für Händler wie Arbeitgeber, die Dienstrad-Leasing anbieten möchten, bedeutet die aktuelle Entwicklung vor allem eines: Sie sollten ihren Dienstleister im Fahrrad-Leasing mit Bedacht wählen. Denn mit ihm positionieren sie sich ab sofort gegenüber Einzelhandel und lokalen Geschäften.