In Heidelberg soll ein Rechenzentrum entstehen, das das größte 3D-gedruckte Gebäude in Europa sein wird. Der Baustoff dafür soll aus 100 Prozent recyceltem Material bestehen. Europas größtes Gebäude aus dem 3D-Drucker soll ein Rechenzentrum in Heidelberg werden. Das Gebäude soll ein welliges Äußeres bekommen, ansonsten aber eher eintönig werden. Ende Juli soll das Gebäude bereits fertiggestellt sein, heißt es seitens der Kraus ...

