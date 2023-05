Podiumsdiskussion zum Thema "Digital Enterprise: Version 2030" am 16. Mai 2023

SAN ANTONIO, May 16, 2023®ist, einer Weltklasse-Konferenz, die am 15. und 16. Mai 2023 stattfinden wird. Zur Anmeldung für das Symposium klicken Sie bitte hier.



Das diesjährige Symposium wird Hunderte von CIOs, leitenden IT-Führungskräften, Technologieinnovatoren und akademischen Vordenkern des MIT aus der ganzen Welt zusammenbringen. Die Veranstaltung besteht aus Podiumsdiskussionen und Gelegenheiten zur Vernetzung und Zusammenarbeit rund um das Thema Driving Digital Resilience in a Turbulent World (Förderung der digitalen Widerstandsfähigkeit in einer turbulenten Welt). Zu den Themen gehören die Neugestaltung der Zukunft des Geschäfts, Zusammenarbeit von Führungskräften, Cybersicherheit, Innovation, digitales Unternehmen, KI und mehr. Die Teilnehmer werden lernen, wie sie diese Technologien und Themen nutzen können, um die Zukunft des Geschäfts zu gestalten, während sie einer ungewissen Zukunft entgegensehen.

"Ich fühle mich geehrt, am MIT Sloan Symposium teilnehmen zu können, um den 20. Jahrestag dieser Veranstaltung mitzufeiern, auf der CIOs aus der ganzen Welt auf Fakultätsmitglieder des MIT treffen, um anregende Diskussionen zu führen", so Maletira. "Die Podiumsdiskussion zum Thema "The Digital Enterprise: Version 2030" wird ein anregendes Gespräch über die Technologien sein, die den digitalen Wandel in den 2020er Jahren beschleunigen werden. Ich freue mich darauf, meine Erkenntnisse über Innovationen mit meinen Kollegen zu teilen."

Mit dem Kauf einer Eintrittskarte für das Symposiums 2023 erhalten Sie Zugang zum Programm des Symposiums 2023 innerhalb der MIT Sloan CIO Community- zugänglich über das Web oder die mobile App. Die Mitglieder dieser Community können sich mit anderen Führungskräften aus verschiedenen Branchen sowie mit Wissenschaftlern des MIT austauschen, an Diskussionen teilnehmen, auf Aufzeichnungen zugreifen und von überall auf der Welt an Podiumsdiskussionen teilnehmen. Die Community soll Menschen dabei helfen, das ganze Jahr über Beziehungen zu anderen Führungskräften im Technologiebereich aufzubauen.

"Wir freuen uns, den 20. Jahrestag des MIT Sloan CIO Symposiums 2023 zu feiern", so Allan R. Tate, Executive Chair des MIT Sloan CIO Symposiums. "Nach mehreren Jahren globaler Störungen ist dies genau der richtige Zeitpunkt, Vordenker aus aller Welt zusammenzubringen, um über digitale Widerstandsfähigkeit zu diskutieren. Die Möglichkeit, dies auf unserer persönlichen Veranstaltung erneut zu tun, ist eine hervorragende Gelegenheit, sich über Themen wie KI, Cybersicherheit, digitales Fingerspitzengefühl und den Aufbau systemischer Widerstandsfähigkeit in Unternehmen auszutauschen."

Das Symposium wird interaktive Podiumsdiskussionen mit führenden Persönlichkeiten aus ihren Fachgebieten umfassen. Die vollständige Tagesordnung finden Sie hier.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technologyist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über das MIT Sloan CIO Symposium

Das MIT Sloan CIO Symposium ist die weltweit führende Konferenz für CIOs und Führungskräfte aus dem digitalen Bereich, die ihre Führungsqualitäten verbessern wollen. CIOs und leitende IT-Führungskräfte informieren sich über Innovationen im Bereich der Unternehmenstechnologie und Geschäftspraktiken und erhalten umsetzbare Informationen, mit denen sie die Herausforderungen von heute und morgen meistern können. Das Symposium bietet eine einzigartige Lernumgebung, indem es die akademische Vordenkerrolle des MIT mit den praktischen Erfahrungen führender globaler CIOs und Branchenexperten zusammenbringt. Das MIT Sloan CIO Symposium wird von der MIT Sloan Boston Alumni Association organisiert und entwickelt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für das diesjährige Symposium finden Sie unter www.mitcio.com.

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com