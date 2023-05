TORONTO, May 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort - Adults Only, wurde vor Kurzem in das Portfolio der renommierten Blue Diamond Resorts aufgenommen und wird ab Ende November seine Gäste in diesem karibischen Paradies willkommen heißen. Das Resort verfügt über exklusive Einrichtungen, moderne Unterkünfte mit traumhaftem Meerblick sowie außergewöhnliche gastronomische Angebote und Gourmet-Erlebnisse. Das mit großer Spannung erwartete All-Inclusive-Anwesen ausschließlich für Erwachsene nimmt ab 15. Mai 2023 Buchungen entgegen.



Das Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort - Adults Only liegt nur 35 Minuten vom internationalen Flughafen in Montego Bay entfernt und bietet eine private Oase für befreundete erwachsene Gäste, Paare und Urlaubsreisende, die Entspannung suchen, Beziehungen vertiefen und die Zusammengehörigkeit genießen möchten. Die 352 Suiten und Zimmer in modernem Design sind in beruhigenden Braun- und Beigetönen gehalten, die den Räumen eine elegante Ausstrahlung verleihen und wie die anderen vier Hideaway at Royalton-Resorts in der Karibik eine entspannende Atmosphäre vermitteln sollen. Das Resort bietet als erstes der Adults-Only-Häuser eine Chairman-Suite. Die Chairman Suite Ocean Front besticht durch gehobenen Luxus und einen Meerblick bis über den Horizont hinaus - der perfekte Ort für einen Cocktail bei Sonnenuntergang oder einen Kaffee am Morgen, während Sie den Tag planen.

"Jamaika ist schon immer eine wichtige Destination für Blue Diamond Resorts. Wir konnten uns hier als Marktführer im All-inclusive-Segment etablieren. Mit dem Hideaway at Royalton Blue Waters bauen wir unser Portfolio weiter aus und bieten noch mehr Möglichkeiten, um den besonderen Ansprüchen und Bedürfnissen der Reisenden gerecht zu werden", so Jordi Pelfort, President, Blue Diamond Resorts. "Wir sind stolz darauf, unsere Fachkompetenz und unseren außergewöhnlichen Service in unser neuestes Erwachsenen-Resort einzubringen, und wir freuen uns darauf, unseren Gästen unvergessliche Erlebnisse zu bieten."

Die Gäste werden nach einer Nacht auf dem für Royalton typischen DreamBed mit hochwertiger Bettwäsche aus einem Gewebe mit hoher Fadenzahl erfrischt aufwachen. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören eine Regendusche, All-In Connectivity, durchgehend verfügbarer Zimmerservice per Telefon oder Smart TV, eine täglich aufgefüllte Minibar, ein Steamer, eine Kaffeemaschine und ein Haartrockner. Das Hideaway at Royalton Blue Waters bietet exklusive Bereiche nur für Erwachsene, z. B. Pool- und Strandbereiche, sowie Gesellschaftsräume wie eine eigene Lobby, eine spezielle Diamond Club Lounge und Restaurants.

Die 11 exklusiven Restaurants bieten den Gästen einen Schmelztiegel kulinarischer Gaumenfreuden und verschiedene internationale Spezialitäten wie jamaikanische, italienische, japanische, indische, Tex-Mex- und westindische Speisen. Das gastronomische Highlight des Resorts ist das Restaurant Dorado, das erste in der Region Montego Bay und das zweite auf Jamaika, das mit seiner vielseitigen Speisekarte mit frischen Meeresfrüchten, Ceviches und köstlichen Grillgerichten jeden Gast begeistern wird. Die etwas zwanglosere Jerk Hut am Strand ist eine Hommage an das Reiseziel und bietet eines der beliebtesten landestypischen Gerichte, Jamaikanisches Hähnchen (Jerk Chicken) mit einer perfekten Würzmischung. Das gastronomische Angebot des Resorts umfasst weiterhin ein Buffet, eine Sportbar, eine Café-Lounge und 13 Bars für Cocktails nach dem Strand oder Treffen mit Freunden vor dem Abendessen.

Das Royal Spa bietet zahlreiche Behandlungsangebote, die auf die individuellen Wünsche der Gäste zugeschnitten sind. Paare können Seite an Seite bei exklusiven Behandlungen wie Peeling und Massage sowie Körperbehandlungen mit natürlichen Aromen entspannen. Abgerundet wird die Wellness-Reise durch das Fitnesscenter mit einer Auswahl an modernen Geräten und einem umfangreichen Programm an von Trainern geleiteten Aktivitäten, die die Gäste dabei unterstützen, ihre Fitnessziele zu erreichen, darunter Paddle Board, Sunset Yoga und Beach Bootcamp. Entspannende Momente unter der Sonne bieten der sprudelnde Infinity-Pool oder die Privatpools.

Gäste können das Angebot "Stay at 1, Play at 2" nutzen, das den Zugang zum benachbarten Royalton Blue Waters Montego Bay, An Autograph Collection All-Inclusive Resort, umfasst. Gruppen- und Geschäftsreisende finden hier erstklassige Dienstleistungen und All-In Luxury®-Einrichtungen, darunter Räume für Geschäftstreffen und Incentive-Reisende sowie atemberaubende Veranstaltungsorte für luxuriöse Hochzeiten im großen und kleinen Kreis sowie für die Flitterwochen.

Hideaway at Royalton Blue Waters wird Teil von Marriott Bonvoy sein, dem renommierten Treueprogramm von Marriott International, das den Gästen ermöglicht, Punkte für ihre Aufenthalte zu sammeln und einzulösen.

Für weitere Informationen oder zur Buchung Ihres nächsten Urlaubs besuchen Sie www.hideawayatroyalton.com

