Großinvestoren stocken ihre Cash-Bestände auf und kaufen zugleich kräftig bei Big-Tech ein. Das sind die Ergebnisse einer jüngsten BofA-Umfrage. Die Profis warnen vor einer schwierigen zweiten Jahreshälfte.

Die Stimmung ist im Keller: Laut der Mai-Umfrage der Bank of America (BofA) blicken Großinvestoren so pessimistisch wie noch nie in diesem Jahr in die Zukunft. Befragt wurden 251 global anlegende Fondsmanager mit einem in Summe verwalteten Vermögen von 666 Milliarden US-Dollar. Demnach erwarten 65 Prozent der Umfrageteilnehmer einen stotternden Wirtschaftsmotor im weiteren Jahresverlauf.

Die Gründe für den Pessimismus der Geldverwalter sind vielfältig: Neben der anhaltend hohen Inflation und den Auswirkungen der Zinsschraube führen sie Rezessionsängste und eine drohende Kreditklemme an - also eine flächendeckende Einschränkung des Kreditangebots. Die aktuellen Streitereien über die US-Schuldenobergrenze dämpfen ebenfalls ihre Risikobereitschaft. Ein US-Staatsbankrott würde nicht nur die lokale Wirtschaft schwer belasten, sondern ebenso das globale Finanzsystem. Die meisten Fondsmanager gehen allerdings weiterhin davon aus, dass die Schuldenobergrenze bis zum sogenannten "Datum X" angehoben wird. So nennt man in den USA den Zeitpunkt, ab dem das Finanzministerium nicht mehr über ausreichend Barmittel verfügt und vor einem Zahlungsausfall steht. Dementsprechend rechnen die befragten Anleger auch nicht mit dem Worst-Case-Szenario: Fast zwei Drittel sind der Meinung, dass die globale Wirtschaft auf eine "weiche Landung" zusteuert.

Das bearishe Sentiment ließ die Nachfrage nach risikolosen Assets entsprechend anwachsen. Einerseits griffen die Fondsmanager verstärkt zu Barmitteln: Die Bargeldbestände kletterten bis Ende Mai auf 5,6 Prozent und damit auf den höchsten Stand in diesem Jahr. Die Allokation in Anleihen erreichte sogar ihren höchsten Stand seit 2009. Andererseits kauften die Investoren auch weiterhin Aktien und hier vor allem aus dem Technologie-Sektor.

Die Ergebnisse der BofA-Umfrage passen nicht so recht mit der Gemütslage an den globalen Börsenplätzen zusammen. Die Leitzindizes klettern nach oben, die Stimmung scheint überschwänglich. Daher stellt sich die Frage, ob aktuell zu viel gefährlicher Optimismus im Markt vorherrscht. Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst von Sphene Capital, vermutet dahinter eine gefährliche Strategie: Market-Timing. "Viele Anleger verwenden viel Zeit darauf, das Marktumfeld zu beobachten, ob die Zinsen steigen oder Währungen fallen", sagt er. Das sei der falsche Weg: "Es hat in der Geschichte der Börse noch keinen Anleger gegeben, dem dies auf längere Sicht gelungen ist", so der Profi. Und noch viel schlimmer sei, dass man mit einer solchen Anlagestrategie garantiert die besten Börsentage verpasse. "Jede Buy-and-Hold-Strategie erzielt ein besseres Anlageergebnis", empfiehlt Hasler.

