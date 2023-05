EQS-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

GRENKE AG: Ordentliche Hauptversammlung 2023 der GRENKE AG stimmt allen Tagesordnungspunkten zu und bestellt neue Aufsichtsratsmitglieder



Ordentliche Hauptversammlung 2023 der GRENKE AG stimmt allen Tagesordnungspunkten zu und bestellt neue Aufsichtsratsmitglieder Baden-Baden, den 16. Mai 2023: Die GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, veranstaltete heute ihre ordentliche Hauptversammlung, die zum ersten Mal seit Beginn der Covid-19-Pandemie wieder in Präsenz stattfand. Mehr als 200 Aktionärinnen und Aktionäre nahmen vor Ort an der Veranstaltung im Kongresshaus Baden-Baden teil. Der langjährige AR-Vorsitzende der GRENKE AG, Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp, der mit Ablauf der Hauptversammlung turnusgemäß aus dem Gremium ausgeschieden ist, wurde mit großem Applaus verabschiedet. Prof. Dr. Lipp verabschiedete sich mit den Worten: "GRENKE ist heute ein Weltkonzern und eine globale Vertriebsplattform geworden. Das Neugeschäft ist von jährlich 300 Millionen Euro im Jahr 2003 auf über 2 Milliarden Euro im Jahr 2022 gewachsen. Während meiner Amtszeit haben wir eine Bank übernommen und zu einer wichtigen Stütze für unsere Refinanzierung gemacht. Wir haben das Unternehmen durch mehrere Finanzkrisen gesteuert und meistern auch den Energiepreis- und Zinsschock des Jahres 2022. Die aus der Pandemie entstandene Delle im Vermietvolumen wird in ein bis zwei Jahren durch das starke Wachstum des Neugeschäfts seit Ende 2021 aufgeholt sein. Damit werden Erträge, Konzernergebnis und Kursentwicklung an frühere Jahre anknüpfen können." Im Namen des Aufsichtsrates dankte dessen stellvertretender Vorsitzender, Jens Rönnberg, Prof. Lipp: "Nicht zuletzt mit Professor Lipps Hilfe ist GRENKE auch in den vergangenen beiden Dekaden kontinuierlich gewachsen. Und zwar zweistellig. Jahr für Jahr. Dies ist auch Teil seiner persönlichen Erfolgsbilanz. Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Geschäftsmodell trotz des rasanten Wachstums und der Internationalisierung robust geblieben ist und allen Stürmen getrotzt hat." Dr. Sebastian Hirsch dankte als Vorsitzender im Namen des Vorstandes der GRENKE AG: "Der Weggang von Professor Lipp nach zwei Dekaden als Aufsichtsrat, davon 18 als Vorsitzender, markiert zweifelsohne das Ende einer Ära. Ohne ihn wäre GRENKE nicht das, was es heute ist. Das ist das Fundament für die nächste Generation. GRENKE gibt dem Mittelstand Rückhalt bei der Finanzierung wichtiger Investitionen und bietet für fast 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sichere Arbeitsplätze." Auf der Hauptversammlung wurde die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,45 Euro je Aktie (2022: 0,51 Euro) beschlossen. Allen Tagesordnungspunkten wurde mit großer Mehrheit zugestimmt, darunter der Satzungsänderung mit der Ermächtigung, künftig virtuelle Hauptversammlungen durchzuführen. Bestätigt wurde Nils Kröber als Aufsichtsratsmitglied für eine fünfjährige Amtszeit bis zum Ende der Hauptversammlung 2028. Für drei Jahre wurde Moritz Grenke, Sohn des Unternehmensgründers Wolfgang Grenke und Kommanditist der Großaktionärin Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG, in den Aufsichtsrat gewählt. Zum Zeitpunkt der Abstimmung lag die Präsenz bei 78,93 % (2022: 74,80 %). Die Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten sind online abrufbar unter https://www.grenke.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/ . Weitere Informationen erhalten Sie von: Investorenkontakt Pressekontakt Team Investor Relations Stefan Wichmann Neuer Markt 2 Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden 76532 Baden-Baden Telefon: +49 7221 5007-204 Telefon: +49 (0) 171 20 20 300 E-Mail: investor@grenke.de E-Mail: presse@grenke.de Internet: www.grenke.de



Über GRENKE Der GRENKE Konzern (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner fu¨r kleine und mittlere Unter- nehmen. Kund:innen erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing u¨ber bedarfs- gerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der perso¨nliche Kontakt zu Kund:innen und Partner:innen stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegru¨ndet, ist die Gruppe heute mit rund 2.000 Mitarbeiter:innen (gemessen nach Vollzeita¨quivalenten) in 33 La¨ndern weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Bo¨rse gelistet (ISIN: DE000A161N30).



