In den Hauptrollen: Julianne Moore und Nicholas Galitzine- Nach der wahren und außergewöhnlichen Geschichte über Mary Villiers- Voraussichtlich noch in diesem Jahr bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW Sky und AMC haben heute erste Fotos der Miniserie "Mary & George" veröffentlicht. In den Hauptrollen des Sky und AMC Originals spielen Julianne Moore ("Still Alice", "Far From Heaven"), Nicholas Galitzine ("Cinderella", "Purple Hearts") und Tony Curran ("Mayflies", "Your Honor").Über "Mary & George":Mary & George ist inspiriert von der unglaublichen, aber wahren Geschichte von Mary Villiers, die ihren schönen und charismatischen Sohn George dazu brachte, König James VI. von Schottland und I. von England zu verführen und zu dessen allmächtigen Liebhaber zu werden. Nach bescheidenen Anfängen entwickelten sich Mary und George mit ihren unerhörten Intrigen zu den vertrauenswürdigsten Beratern des Königs und wurden damit die reichsten, hochrangigsten und einflussreichsten Akteure, die der englische Hof je gesehen hatte. Und das zu einer Zeit, in der Englands Platz auf der Weltbühne durch eine spanische Invasion bedroht war und Aufständische auf die Straße gingen, um den König zu denunzieren.Mit ihrem stählernen politischen Geschick und ihrer Rücksichtslosigkeit schreckte Mary vor nichts und niemandem zurück. Sie heiratete sich nach oben, bestach Politiker, arbeitete mit Kriminellen zusammen und bahnte sich ihren Weg ins Herz des Establishments, das sie sich zu eigen machte."Mary & George" ist ein gewagtes historisches Psychodrama über eine skrupellose Mutter und ihren Sohn, die intrigierten, verführten und töteten, um den englischen Hof und das Bett von König James zu erobern.Zum Ensemble-Cast zählen Nicola Walker ("The Split", "Unforgotten"), Niamh Algar ("The Wonder", "Malpractice"), Trine Dyrholm ("The Legacy", "Queen Of Hearts"), Sean Gilder ("Sherwood", "Slow Horses"), Adrian Rawlins ("Chernobyl"), Mark O'Halloran ("The Miracle Club", "The Virtues"), Laurie Davidson ("Masters of the Air", "Guilty Party"), Samuel Blenkin ("Atlanta", "The Witcher: Blood Origin"), Jacob McCarthy ("SAS: Rogue Heroes", "The Tragedy of Macbeth"), Tom Victor ("Consent"), Alice Grant ("Anthem at Almeida Theatre"), Amelia Gething ("Emily", "The Amelia Gething Complex"), Mirren Mack ("The Nest", "The Witcher: Blood Origin"), Rina Mahoney ("Happy Valley", "Cobra") und Simon Russell Beale ("The Death of Stalin", "The Outfit").Oliver Hermanus ("Living", "Moffie") fungiert als Haupt-Regisseur neben Alex Winckler ("Somewhere Boy", "This Way Up") und Florian Cossen ("Deutschland 86", "The Empress").Die Serie wurde geschrieben vom umjubelten Dramatiker DC Moore ("Killing Eve", "Temple") und ist inspiriert von Benjamin Wooleys Sachbuch "The King's Assassin"."Mary & George" wird produziert von Hera Pictures in Zusammenarbeit mit Sky Studios. Liza Marshall ist Executive Producer für Hera Pictures neben DC Moore und Oliver Hermanus. Sam Hoyle fungiert als Executive Producer für Sky Studios."Mary & George" wird voraussichtlich noch in diesem Jahr bei Sky in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in UK, Irland und Italien zu sehen sein. AMC Networks verantwortet den Vertrieb in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Indien. NBCUniversal Global Distribution übernimmt den internationalen Vertrieb im Auftrag von Sky Studios. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://www.skygroup.sky/ abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Studios:Sky Studios ist die europäische Programmsparte von Sky. Sky Studios entwickelt, produziert, beauftragt und finanziert Original Drama- und Comedy-Serien für die 24 Millionen Sky-Kunden und darüber hinaus. Aufbauend auf dem Erfolg der von der Kritik gefeierten Sky Originals, darunter der Emmy-Gewinner "Chernobyl (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)" der Bafta-Preisträger "Patrick Melrose (https://www.sky.de/serien/patrick-melrose-158083)" und die internationalen Hits "Das Boot (https://www.sky.de/serien/das-boot/staffel-2-181309?wkz=WHPS10&shurl=dasboot)", "Riviera (https://www.sky.de/serien/riviera-144049)" und "Britannia (https://www.sky.de/serien/britannia-154516)", ist Sky Studios die neue kreative Heimat der sehenswerten Sky Originals, wie "The Rising (https://www.sky.de/serien/the-rising)", "Blocco 181" und "Souls (https://www.sky.de/serien/souls)" und "Funeral for a Dog". (https://www.sky.de/serien/funeral-for-a-dog)Wir sind ein flexibles Studio, das nach den besten, noch nicht erzählten Geschichten sucht und dabei mit den besten Autoren, Produzenten und Talenten zusammenarbeitet, um den Zuschauern Geschichten zu bieten, die sie sonst nirgendwo finden.Mit Auftragnehmern und Produktionskapazitäten in Großbritannien, Deutschland und Italien kennen wir die lokalen Geschmäcker in Europa besser als jeder andere und haben Pläne, unsere Investitionen in Originalinhalte bis 2024 mehr als zu verdoppeln, wobei wir von Comcast NBCUniversal voll unterstützt werden.Außerdem entwickeln wir ein neues Fernseh- und Filmstudio, die Sky Studios Elstree, von denen erwartet wird, dass sie allein in den ersten fünf Jahren mehr als 2 000 neue Arbeitsplätze schaffen und zusätzliche Produktionsinvestitionen in Höhe von 3 Mrd. GBP im britischen Kreativsektor auslösen werden. 