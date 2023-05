Die Japaner haben eine elegante Lösung gefunden, um Parkplätze in den Innenstädten für diejenigen freizuhalten, die sie wirklich brauchen. Dafür muss jeder Autobesitzer nachweisen, dass er über einen Parkplatz verfügt. Parken ist in Deutschland oft ein leidiges Thema. Gerade in großen Städten ist es schwierig, einen passenden Parkplatz zu finden. Egal, ob am Wohnort oder wenn man nur mal kurz in die Stadt möchte: Scheinbar sind alle Parkplätze konstant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...