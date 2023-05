EQS-News: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank / Schlagwort(e): Sonstiges/Strategische Unternehmensentscheidung

ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank: ICF BANK AG plant Übernahme von Anleiheskontren an der FWB



16.05.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung ICF BANK AG plant Übernahme von Anleiheskontren an der FWB |

Erheblicher Ausbau des Portfolios Die ICF BANK AG übernimmt von der Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH rund

2.600 Anleiheskontren, die an der Frankfurter Wertpapierbörse betreut werden.

Mit dieser Übernahme baut die ICF BANK AG ihr Portfolio im Bereich Rentenhandel

noch einmal deutlich aus. So stärkt sie ihre Marktposition als einer der führenden

Renten-Market-Maker in Deutschland. Zudem trägt dieser Abschluss zur aktiven

Konsolidierung der Spezialisten an der Frankfurter Wertpapierbörse bei. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Deutsche Börse AG

und anschließender erfolgreicher Übertragung der Anleihen. Nach aktueller

Planung wird die ICF BANK AG voraussichtlich ab Juli 2023 die Mandate als Spezialist betreuen. Über die näheren Details der Transaktion wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die Mitarbeiter:innen des Bereichs wird die ICF BANK AG übernehmen und

sich in einem kontinuierlichen Wachstumsprozess damit auch personell verstärken. Die ICF BANK AG, eines der führenden Wertpapierinstitute in Deutschland, bietet

institutionellen Kunden ein umfassendes Angebot an professionellen

Dienstleistungen in den Bereichen Wertpapierhandel und Kapitalmarkt.

Allein im Bereich Market-Making betreut die ICF BANK AG rund 550.000 Instrumente

in den Segmenten Aktien, Renten, Fonds und ETPs an der Frankfurter Wertpapierbörse. Tanja Zander, Geschäftsführerin Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH:

"Wir bedanken uns für die professionellen und ergebnisorientierten Verhandlungen und

wünschen den Mitarbeiter:innen und der ICF BANK AG weiterhin viel Erfolg." Oliver Szabries, stv. Sprecher des Vorstands der ICF BANK AG, ergänzt:

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit der geplanten Übernahme der Anleiheskontren

die Stellung der ICF BANK AG im Markt weiter ausbauen können. Die bisherige

Produkt-Palette wird somit noch attraktiver und vielfältiger." Vorstand der ICF BANK AG Frankfurt am Main, den 16. Mai 2023 Herausgeber:

