Die Fondazione per la Ricerca dell'Ospedale di Bergamo (FROM) hat die Veröffentlichung der neuesten Ergebnisse der Studie LOW-PV im Journal NEJM Evidence bekanntgegeben.

Die Ergebnisse verdeutlichen einen Paradigmenwechsel bei der Behandlung von Patienten mit Polycythaemia vera, einer seltenen Art von Blutkrebs. Die AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health) gratuliert Professor Tiziano Barbui und seinem Team zu diesem Erfolg und freut sich, als zuverlässiger Forschungspartner zur wichtigen Arbeit der FROM beigetragen zu haben.

Weitere Informationen über die Studie und ihre Ergebnisse finden Sie hier.

Über AOP Health

Die AOP Health Group umfasst mehrere Unternehmen, darunter die AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH mit Sitz in Wien, Österreich ("AOP Health"). Die AOP Health Group ist der europäische Pionier bei integrierten Therapien für Patient*innen mit seltenen Erkrankungen sowie in der Intensivmedizin. In den letzten 25 Jahren hat sich die Gruppe zu einem etablierten Anbieter von integrierten Therapielösungen entwickelt, der von seinem Hauptsitz in Wien, seinen Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in ganz Europa und dem Nahen Osten sowie über Partner*innen weltweit tätig ist. Mit dem Claim "Needs. Science. Trust." wird die Grundlage des Erfolgs auf den Punkt gebracht: Vertrauen schaffen durch kontinuierlich hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung und eine sehr konsequente und pragmatische Ausrichtung auf die Bedürfnisse aller Stakeholder insbesondere der Patient*innen und ihrer Angehörigen sowie der behandelnden Ärzt*innen und Pflegekräfte.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230515005572/de/

Contacts:

Für weitere Anfragen

DI Isolde Fally

Isolde.Fally@aop-health.com

+43-676-500 4048