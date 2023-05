EQS-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Personalie

Jens Rönnberg neuer Aufsichtsratsvorsitzender der GRENKE AG



16.05.2023 / 17:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Jens Rönnberg neuer Aufsichtsratsvorsitzender der GRENKE AG Baden-Baden, den 16. Mai 2023: Der Aufsichtsrat der GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat in seiner heutigen Sitzung nach der diesjährigen Hauptversammlung Herrn Jens Rönnberg, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden sowie Herrn Dr. Konstantin Mettenheimer, Rechtsanwalt und Steuerberater, zu seinem Stellvertreter gewählt. Herr Rönnberg übernimmt das Amt als Aufsichtsratsvorsitzender von Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp, der nach langjähriger Tätigkeit aus dem Gremium ausgeschieden ist. Herr Rönnberg gehört dem Aufsichtsrat seit November 2019 an und war bislang stellvertretender AR-Vorsitzender. Herr Mettenheimer wurde auf der Hauptversammung 2021 in den Aufsichtsrat gewählt. Nähere Informationen zur Vita aller Aufsichtsräte sowie der Zusammensetzung der Ausschüsse sind auf der Webseite unter https://www.grenke.de/unternehmen/grenke-gruppe/management-der-grenke-ag/aufsichtsrat/ einseh- und abrufbar. Weitere Informationen erhalten Sie von: Investorenkontakt Pressekontakt Team Investor Relations Stefan Wichmann Neuer Markt 2 Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden 76532 Baden-Baden Telefon: +49 7221 5007-204 Telefon: +49 (0) 171 20 20 300 E-Mail: investor@grenke.de E-Mail: presse@grenke.de Internet: www.grenke.de

Über GRENKE Der GRENKE Konzern (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unter- nehmen. Kund:innen erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfs- gerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kund:innen und Partner:innen stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.000 Mitarbeiter:innen (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).



16.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com