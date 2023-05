Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Nasier Nasir wird CEO bei Digitalversicherer FRIDAY



16.05.2023 / 18:00 CET/CEST





Basel/Berlin, 16. Mai 2023. FRIDAY CEO Dr. Christoph Samwer (39) hat sich nach über sechs Jahren seit der Gründung des Digitalversicherers entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Sein Nachfolger wird per 1. Juni 2023 Nasier Ahmad Nasir, der als Chief Marketing Officer seit zwei Jahren für FRIDAY tätig ist. Gert De Winter, CEO der Baloise Gruppe, bedauert Christoph Samwers Entscheid sehr, versteht aber den Wunsch, nach über sechs Jahren eine neue berufliche Herausforderung zu suchen: «Mit unserer Unternehmensstrategie «Simply Safe» haben wir 2017 den Weg eingeschlagen, mehr zu sein als eine traditionelle Versicherung. Eine der ersten Initiativen dieser Transformationsphase war die Idee eines «Mobile Insurers», der es Kunden ermöglicht, einfach und unkompliziert in kürzester Zeit eine Versicherung abzuschliessen. Unter Christophs Federführung entwickelte sich aus dieser Idee der heute beliebteste Digitalversicherer Deutschlands FRIDAY, der aktuell über 175'000 Kunden zählt. Die Geschäftsführung und der Verwaltungsrat bedanken sich bei Christoph für diese ausserordentliche Leistung sowie den unermüdlichen Einsatz in den letzten Jahren. Wir wünschen ihm nur das Beste für seine berufliche Veränderung sowie seine private Zukunft!» Per 1. Juni 2023 wird Nasier Ahmad Nasir die Nachfolge als CEO und Managing Director von FRIDAY antreten und dabei von Christoph Samwer bis zu dessen Weggang im Verlauf des Sommers unterstützt, um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen. Nasier Nasir ist seit rund zwei Jahren Chief Marketing Officer von FRIDAY und kennt den deutschen Versicherungs- und Insurtech-Markt bestens. Vor seiner Funktion bei FRIDAY arbeitete der 39-jährige Deutsche vier Jahre beim Consulting-Unternehmen Bain & Company, zuletzt als Senior Manager. Davor war er acht Jahre lang beim italienischen Versicherer Generali in verschiedenen Bereichen tätig, zuletzt als Business Transformation Manager der Generali Deutschland. Zeitgleich war Nasier Nasir in den Aufsichtsräten der Envivas Krankenversicherung AG sowie der Cosmos Versicherung AG und der Cosmos Lebensversicherungs AG. Zudem war er als Gründungsmitglied der Generali Vitality massgeblich am Aufbau eines europaweiten Gesundheitsökosystems beteiligt. «Ich freue mich, dass wir mit Nasier die Chief Executive Officer Funktion aus den eigenen Reihen besetzen konnten. Nasier ist ein Kenner der Versicherungsindustrie und weiss die Herausforderungen anzugehen, welche die digitale Transformation des Versicherungsgeschäfts mit sich bringt. Er verfügt über das richtige Rüstzeug und ist motiviert, gemeinsam mit dem gesamten FRIDAY Team die ambitionierten Ziele für die strategische Phase bis 2025 zu erreichen», sagt Gert De Winter abschliessend. Die Personalie steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde. Kontakt Baloise

