Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Home Depot, Baidu, Alibaba, Microsoft und Tesla)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

C3.ai Visa NVIDIA Tesla Apple Advanced Micro Devices Home Depot Eni Versus Systems Alibaba

Home Depot fällt und testet die Tiefststände von 2023, nachdem die Quartalssaison für den Einzelhandelssektor eröffnet wurde. Die Heimwerker- und Baumarktkette senkte ihre Aussichten für den Rest des Jahres 2023, nachdem sie einen schwierigen Start in das Jahr erlebte, da die Umsätze stärker als erwartet zurückgingen, da die Verbraucher ihre Ausgaben einschränkten. Home Depot teilte mit, dass die vergleichbaren Umsätze in diesem Jahr um bis zu 5 % sinken werden, nachdem man zuvor gehofft hatte, sie in etwa konstant zu halten. Dies folgt auf einen Rückgang der vergleichbaren Umsätze um 4,5 % im ersten Quartal, der deutlich stärker ausfiel als die von der Wall Street erwarteten 1,4 %. Dies deutet darauf hin, dass sich der Boom, den die Branche während der Pandemie erlebte, nun abschwächt, da höhere Zinsen, strengere Finanzierungsbedingungen und die Lebenshaltungskostenkrise allesamt zu Buche schlagen. Home Depot warnte außerdem, dass der Gewinn pro Aktie in diesem Jahr um bis zu 13 % sinken könnte, nachdem das Unternehmen zuvor von einem Rückgang im mittleren einstelligen Bereich ausgegangen war.

Auch asiatische Aktien, die an amerikanischen Börsen notiert sind, stehen angesichts einer Reihe von Quartalsberichten, die diese Woche veröffentlicht werden, unter Druck. Die chinesische Suchmaschine Baidu verliert und fällt von einem Monatshoch, nachdem die Werbeeinnahmen im letzten Quartal schneller als erwartet gestiegen sind, was durch die Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft begünstigt wurde. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 10 % auf 31,1 Mrd. RMB und übertraf damit die von Analysten erwarteten 30,0 Mrd. RMB. Der Nettogewinn in Höhe von 5,8 Mrd. RMB, der im Vorjahr noch als Verlust verbucht worden war, fiel ebenfalls höher aus als erwartet, was jedoch hauptsächlich auf Investitionsgewinne zurückzuführen ist. Baidu hat Anfang des Jahres einen eigenen KI-gesteuerten Chatbot namens ERNIE auf den Markt gebracht, der nun in seine bestehenden Produkte integriert wird. Baidu sagte, es baue nun ein "neues Ökosystem rund um den ERNIE Bot für die neue Ära" auf. Generative KI stellt einen neuen Paradigmenwechsel in der KI dar, und Baidu ist bereit, diese große Marktchance zu nutzen. Baidu wird auch in den kommenden Quartalen unermüdlich in diesen Bereich investieren", fügte CEO und Mitbegründer Robin Li hinzu.

Die Alibaba-Aktie fällt, nachdem sie in den letzten drei Wochen Höchststände erreicht hatte. Der chinesische Gigant wird am Donnerstag seine Ergebnisse bekannt geben. Es wird erwartet, dass er im letzten Quartal seines Geschäftsjahres eine Verbesserung sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn verzeichnen wird. Alibaba hatte Anfang des Jahres angekündigt, sich in sechs separate Geschäftsbereiche aufzuspalten, von denen die meisten durch eigene Börsengänge ausgegliedert werden sollen, in der Hoffnung, dass jeder Bereich mehr Erfolg bei der Kapitalbeschaffung und der Erzielung eigener Bewertungen haben wird. Das wird den Fokus auf jeden einzelnen Teil von Alibaba verstärken, der mit Anteilen an den Abspaltungen zurückbleibt und sich auf seine zentrale Handelsplattform Taobao Tmall konzentriert. Alibaba wird wahrscheinlich die Rentabilität seiner Geschäftsbereiche in den Vordergrund stellen, um sicherzustellen, dass sie vor einem eventuellen Börsengang so attraktiv wie möglich sind. Dies könnte sich auch als entscheidend dafür erweisen, wie schnell die einzelnen Geschäftsbereiche, die jetzt ihre eigenen unabhängigen CEOs haben, die mehr Verantwortung für ihr Geschäft tragen, einen Börsengang anstreben können. Die Alibaba-Aktie ist im Jahr 2023 um 4 % gefallen und liegt weiterhin deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie, was im Vergleich zu anderen Unternehmen eine niedrige Bewertung bedeutet und darauf hindeutet, dass das Unternehmen derzeit von den Märkten nicht geliebt wird.

Tesla fällt im Vorfeld der heutigen Jahreshauptversammlung, auf der sich CEO Elon Musk voraussichtlich Fragen zu seiner Rolle bei dem Elektroautohersteller und zur Nachfolgeplanung sowie zu seinen Plänen zur Bewältigung der schwächeren Nachfrage und zur Verjüngung der Produktpalette stellen wird. Dies geschieht vor dem Hintergrund von Berichten, wonach Teslas neu überarbeitetes Model 3 kurz vor der Aufnahme der Testproduktion in China steht, wodurch es etwas länger, sportlicher und mit einem schlankeren Innendesign ausgestattet ist. In der Zwischenzeit werden sich Führungskräfte des Elektroautoherstellers in dieser Woche mit Regierungsvertretern in Indien treffen, um die Möglichkeit zu erörtern, dass Tesla Komponenten in dem Land beschafft, so ungenannte Quellen gegenüber Bloomberg. Tesla hat schon früher Gespräche mit der Regierung geführt, ist aber aufgrund der hohen Einfuhrsteuern und der breit angelegten Politik für Elektrofahrzeuge nicht in das Land vorgedrungen. Im Gegenzug hat Indien Tesla auch daran gehindert, Autos aus seinem politischen Gegner China zu importieren. Dieses bevorstehende Treffen könnte ein Tauwetter in den Beziehungen bedeuten, auch wenn CEO Elon Musk zuvor gesagt hat, dass er nicht in Betracht ziehen würde, ein Produktionszentrum in einem Land zu eröffnen, in das er nicht zuerst verkaufen kann.

Microsoft hat gestern die EU-Genehmigung für seine umstrittene Übernahme des Videospielherstellers Activision Blizzard erhalten, die um 0,5 % gesunken ist und von einem Drei-Wochen-Hoch abweicht. Dies hat die Hoffnung geweckt, dass auch andere Regulierungsbehörden, darunter die in China und Südkorea, grünes Licht geben könnten. Dies steht im Widerspruch zu der Entscheidung der britischen Behörden, die das Geschäft blockiert haben, obwohl Microsoft voraussichtlich Berufung einlegen wird und eine endgültige Entscheidung noch aussteht. Die endgültige Entscheidung steht jedoch noch aus. Das bedeutet, dass es noch ein weiter Weg ist, bis die beiden Unternehmen die hohen regulatorischen Hürden überwunden haben, die dem Geschäft im Wege stehen - zumal auch die FTC Bedenken gegen die Kombination hatte. Die EU-Aufsichtsbehörden sind der Meinung, dass das Geschäft den Wettbewerb tatsächlich verbessern könnte, da Microsoft zugestimmt hat, Lizenzen für das beliebte Spiel Call of Duty an Konkurrenten zu vergeben. Britische Beamte sind besorgt, dass Microsoft bereits einen Großteil des schnell wachsenden Cloud-Gaming-Marktes beherrscht und dass die Hinzunahme von Activision Blizzard seinen Vorsprung nur noch vergrößern wird.Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem Sam Altman, der CEO von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, in die Microsoft Milliarden von Dollar investiert hat, sich darauf vorbereitet, heute vor einer Anhörung des US-Kongresses zu erscheinen, um die Zukunft der künstlichen Intelligenz zu diskutieren. Aus seiner schriftlichen Stellungnahme geht hervor, dass er die Vergabe von Lizenzen an Unternehmen fordern wird, die an künstlicher Intelligenz arbeiten, um sicherzustellen, dass bestimmte Standards, wie z. B. das Testen von Entwicklungen vor ihrer Freigabe, eingehalten werden können. Er hat bereits erklärt, dass eine Regulierung der KI "unerlässlich" sei.

Apple fällt heute. Französische Regulierungsbehörden gaben gestern bekannt, dass sie eine Untersuchung gegen den iPhone-Hersteller eingeleitet haben, nachdem sie Beschwerden erhalten haben, dass Apple absichtlich plant, seine Geräte veralten zu lassen, indem es deren Reparatur einschränkt. Die Organisation, die auf die Untersuchung drängt, ist HOP (Halt Planned Obsolescence), die behauptet, dass Apple Reparaturen einschränken oder Geräte aus der Ferne degradieren kann. Apple musste bereits 2020 eine Geldstrafe zahlen, weil es die iPhone-Nutzer nicht darüber informiert hatte, dass Software-Updates ältere Geräte beeinträchtigen könnten.

