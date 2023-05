AT&S hat heute die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/2023 vorgelegt. In einer Kurzmitteilung meinen die Analysten von Raiffeisen Research zu den Zahlen: "Ausgehend von einem enttäuschenden Umsatz, insbesondere im Bereich Mobile Devices & Substrates (MD&S), der fast so niedrig war wie im ersten Pandemiequartel, traf AT&S die schwache Nachfrage vor allem nach Notebooks und Smartphones und die Überkapazitäten am Markt mit voller Wucht. Trotz neuer Kapazitäten und einer massiven Unterstützung von positiven Währungsentwicklungen lag das Nettoergebnis in absoluten Zahlen vergleichsweise wenig über dem Vorjahr. Die Dividende wurde bereits letzte Woche mit EUR 0,40 je Aktie angekündigt. AT&S hat eine vorsichtige ...

