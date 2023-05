© Foto: picture alliance/Hauke-Christian Dittrich



"Der Optimismus der Privatanleger ist angesichts der Unsicherheiten einer herannahenden Rezession mehr als mutig", so Stefan Klotter von FAST BREAK und verrät, wo sich trotz der Risiken jetzt die Chancen verstecken.

Wo stecken die übelsten Crash-Gefahren in der aktuellen Marktphase? Oft werden hier weitere Zinserhöhungen, die Bankenkrise, zu große Unregelmäßigkeiten auf dem Gewerbeimmobilienmarkt, die aktuellen Probleme rund um die US-Schuldenobergrenze, eine mögliche Rezession, eine zu hohe Inflation oder auch die abnehmende Kreditvergabe genannt - und wo verstecken sich auf der anderen Seite jetzt die Chancen für Anleger? Zwei Fragen, die wir dem FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter gestellt haben.

Klotters Antwort auf die Frage, welche großen Risiken für den Markt er sehe: "Jede der aufgezählten Risikofaktoren kann für sich allein schon einen Drawdown auslösen. Von daher sollten Anleger jedem einzelnen Faktor die gleiche Bedeutung zumessen. Eine Inflation, die zurückkommt, platzende Immobilienkredite, ein Scheitern des Debt Ceiling, die nächste Regionalbank, die gerettet werden muss… der Optimismus der Privatanleger ist angesichts dieser Unsicherheiten im Angesicht einer herannahenden Rezession in der Tat mehr als mutig", kommentiert Klotter.

"Trades mit fallenden Kursen"

"Die größten Chancen für Anleger bestehen angesichts heiß gelaufener Indizes wie dem DAX und der massiven Überbewertung einzelner Titel wie Nvidia in Trades, die mit fallenden Kursen Geld verdienen. Lukrativ erscheint angesichts der zunehmenden Aufstockung der Goldbestände von internationalen Notenbanken - allen voran China - auch eine Investition in Minenbetreiber.

Bei FAST BREAK sind wir seit geraumer Zeit mit einer aktuell zweistelligen Performance in Barrick Gold investiert. Generell bieten sich in Rezessionsphasen auch Investitionen in Utilities, Consumer Staples und Health an. Bei FAST BREAK sind wir bei Enel, Nestle und Roche GS erfolgreiche Trades eingegangen", beschreibt Stefan Klotter, FAST BREAK-Chef die Chancen für Anleger in dieser Börsenphase.